MACERATA - I testi contenuti nel volume "Marche d'autore", curato da Jonathan Arpetti e David Miliozzi. Nel corso della presentazione proiettato un video dello scenografo premio Oscar, che ha realizzato anche la copertina del libro

di Claudia Trecciola

Trentuno scrittori, tra noti ed emergenti, e cinque artisti che raccontano le Marche attraversando le cinque province in un viaggio appassionante e suggestivo tra le bellezze della nostra terra e la loro fantasia narrativa: il tutto è contenuto nel volume “Marche d’autore”. La pubblicazione, presentata ieri presso il foyer del teatro Lauro Rossi di Macerata, è stata curata da Jonathan Arpetti e David Miliozzi con la finalità di far conoscere una regione, femminile e plurale, di grande forza artistica e culturale.

«Ne è venuto fuori un affresco della condizione umana – spiegano i curatori -, attraverso lo sguardo dei protagonisti di diverse generazioni; identità che si sono sviluppate attraverso la complessità di un paesaggio dell’anima, mozzafiato, che si affaccia sul mar Adriatico e sale attraverso lussureggianti colline fino agli Appennini e ai Monti Sibillini». La copertina del libro porta la firma del Premio Oscar Dante Ferretti, scenografo di fama mondiale, che ha in questo modo certificato l’eccellenza del progetto editoriale, patrocinato e sostenuto dalla regione Marche in collaborazione con Confesercenti Macerata. «Il maestro Ferretti – sottolinea Miliozzi – si è subito reso disponibile a collaborare con noi, nonostante i suoi innumerevoli impegni, a testimonianza dell’amore che nutre verso la nostra terra, e in particolare Macerata». Nel corso della serata è stato anche proiettato un video, realizzato da Roberto Nigi e girato a Cinecittà, in cui si vede lo scenografo alla prese con la bozza di disegno della copertina del volume.

Alla presentazione sono intervenuti alcuni degli autori, tra cui l’attore fermano Pier Massimo Macchini, la sceneggiatrice Valentina Capecci e gli scrittori Francesco Gradozzi e Luca Bellezze che hanno coinvolto il pubblico attraverso la narrazione prima, e la lettura interpretata poi, di parti dei loro racconti. Tra i maestri che hanno realizzato i disegni con cui si apre ogni capitolo del libro erano presenti Ubaldo Bartolini e Silvio Craia, l’uno ha raffigurato Montappone, sua città natale, e l’altro lo Sferisterio, e le loro opere sono state esposte nell’occasione insieme a quelle degli altri autorevoli artisti coinvolti nell’antologia narrativa. Silvio Craia, al termine dell’incontro, ha disegnato in live painting con pochi tratti essenziali paesaggi montani, che ha poi firmato e regalato ai presenti. Marche d’autore è uno scrigno prezioso che custodisce e promuove la creatività marchigiana contemporanea in un connubio avvincente tra narrazione e illustrazione, in cui viene esaltato tutto il fascino della nostra Regione.