MONTEFANO - Al via la selezione della Sezione giovani del Premio Ghergo. Scadenza il 31 gennaio. Quest'anno due riconoscimenti: quello nazionale e quello regionale

Il Premio Ghergo a caccia di giovani talenti. C’è tempo fino al 31 gennaio 2020 per inviare i propri lavori all’associazione che a Montefano cura da cinque anni la riscoperta e la valorizzazione della figura di Arturo Ghergo e dei suoi lavori che l’hanno reso noto a livello internazionale, consacrandolo tra i fotografi più importanti del secolo scorso.

In attesa di conoscere il nome del vincitore del Premio Ghergo, è già in moto la selezione per la Sezione giovani, che negli anni passati ha premiato talenti emergenti (non solo nel campo del ritratto), esponendo le loro opere nello Spazio Ghergo, nelle sale accanto a quelle dedicate al vincitore del premio e alla mostra permanente di Ghergo.

Sono previste due sezioni dedicate ai giovani. Il Premio nazionale, aperto a fotografi professionisti e studenti di scuole di fotografia e d’arte, pubbliche o private, residenti in Italia. E poi il Premio regionale, rivolto esclusivamente a studenti di scuole di fotografia e d’arte, pubbliche o private, residenti nelle Marche.

La giuria è diretta dalla fotografa internazionale Cristina Ghergo e dal curatore artistico Denis Curti. Nelle precedenti edizioni il premio Giovane Talento è stato assegnato a Federico Sorrentino, Alessandro Scattolini, Matteo Natalucci, Federica Mazzieri e Luna Simoncini.

Per partecipare alla selezione bisogna inviare da uno a tre lavori, di massimo 30 immagini ciascuno, senza vincolo di tema. A corredo bisogna inviare un testo descrittivo o critico e una propria biografia con foto. La documentazione dovrà essere inviata in formato pdf alla mail effettoghergo@gmail.com entro il 31 gennaio 2020, compresa la copia della ricevuta di pagamento di 50 euro per l’iscrizione. La quota di pagamento può essere corrisposta tramite bonifico bancario (Associazione Effetto Ghergo, Iban IT82P0311168970000000004853 con causale “Iscrizione al bando Premio Ghergo sezione Giovane talento 2020”) o direttamente nella sede dell’associazione (via Roma 3, Montefano) presentando il modulo di iscrizione compilato che si può richiedere all’associazione.