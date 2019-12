TERREMOTO - Testo passato con 160 voti favorevoli, 119 contrari e nessun astenuto

Il decreto sisma è legge. E’ stato approvato dal Senato con il voto di fiducia chiesto dal governo, con 160 voti favorevoli, 119 contrari e nessun astenuto. Il provvedimento prevede norme per l’accelerazione e il completamento della ricostruzione nei paesi colpiti dal sisma, aveva avuto l’ok della Camera il 28 novembre scorso. Diventerà legge con la pubblicazione del testo sulla Gazzetta ufficiale. Questa mattina il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, aveva annunciato che il governo poneva la fiducia, sollevando le proteste delle opposizioni. La seduta è stata sospesa e convocata la conferenza dei capigruppo per decidere le modalità del voto.

Il Movimento 5 stelle soddisfatto del testo: «Concretezza: è questo il ‘fil rouge’ che lega le tante piccole misure contenute nel decreto che oggi diventa legge – dice il senatore Giorgio Fede –. Conosco il senso di sconforto e frustrazione in cui vivono migliaia di cittadini, come in tanti comuni delle mie Marche, che hanno perso tutto a causa del terremoto. Con questo decreto abbiamo voluto portare a casa quelle piccole semplificazioni e quei cruciali alleggerimenti fiscali indispensabili nei comuni interessati da eventi sismici. Soprattutto in riferimento alle aree del Centro Italia, arrivano finalmente quegli impulsi decisivi per far partire la ricostruzione per davvero. Stanziamo nuovi fondi per consentire alle amministrazioni comunali del cratere di assumere personale ad hoc per smaltire il carico burocratico. Sblocchiamo l’ordinanza 80 per le varianti in corso d’opera al 30% per la ricostruzione leggera – continua il senatore Fede –. Proroghiamo al 30 giugno 2020 il termine per presentare la documentazione della ricostruzione per danni lievi. Diamo una corsia preferenziale alla ricostruzione delle scuole, e per la ricostruzione pesante diamo modo alle regioni di istituire programmi straordinari. Vedere cantieri aperti e mezzi al lavoro è il primo segnale di rinascita che le popolazioni aspettano: vogliamo che il 2020 possa essere un anno di svolta in tal senso».

