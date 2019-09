MACERATA - L'operazione rientra nell’ambito del piano di riorganizzazione del modello distributivo dell’istituto di credito. Assorbirà anche la clientela di Santa Croce dove è prevista la chiusura della succursale

E’ stata inaugurata a Macerata la nuova filiale Ubi Banca in corso Cavour 35. Alla cerimonia erano presenti l’assessore Narciso Ricotta, il responsabile della macro area Marche-Abruzzo di Ubi Banca, Roberto Gabrielli, e il vescovo della diocesi di Macerata, monsignor Nazzareno Marconi, che ha benedetto i nuovi locali. L’istituto di credito ha presentato il nuovo concept di filiale che punta sulla trasformazione dei bisogni dei clienti, l’innovazione e la digitalizzazione. Sono questi gli elementi che guidano il rinnovamento di 700 sportelli su tutto il territorio nazionale. Come le altre filiali Ubi in Italia, quella di corso Cavour è stata ripensata trasformando l’operatività da analogica a digitale ed è orientata a garantire l’autonomia dei correntisti: Wi-fi gratuita, due tablet per effettuare operazioni bancarie, Atm di ultima generazione e casse self service. «Per supportare e facilitare l’utilizzo dei nuovi sistemi, – si legge in una nota – Ubi Banca ha inserito all’interno delle filiali un assistente digitale con il compito di accogliere, ascoltare le esigenze e indirizzare il cliente verso la soluzione più veloce, oltre ad assisterlo nel primo utilizzo dei servizi digitali e nelle operazioni effettuate tramite nuovi strumenti come le casse self. Grande attenzione nello sviluppo del nuovo concept di filiale è stata dedicata anche alla sostenibilità ambientale. Ubi Banca è stato il primo istituto di credito in Italia a realizzare uno fra i più grandi impianti in cloud mai realizzati per la domotizzazione delle sue filiali. Un’innovazione che permette di controllare il consumo energetico, ridurre le emissioni e i costi aumentando allo stesso tempo gli standard di sicurezza sul lavoro.

La filiale di corso Cavour sarà chiamata ad assorbire anche la clientela di quella del quartiere di Santa Croce per la quale è prevista la chiusura il prossimo mese. Dopo le lamentele dei residenti, anche i consiglieri di opposizione del Comune di Macerata si stanno muovendo per scongiurare la chiusura. Una mozione sarà discussa nella prossima assise cittadina.