OCCUPAZIONE - Dal 18 al 20 giugno la selezione finale a Roma. Undici le posizioni previste in provincia di Macerata

Tra il 18 e il 20 giugno 2019, 1100 marchigiani si recheranno alla Fiera Di Roma per affrontare la selezione per aspiranti navigator. Venti candidati per ogni posto a disposizione. Complessivamente i posti previsti per la Regione Marche sono 55, così suddivisi: 17 ad Ancona, 13 a Pesaro/Urbino, 11 a Macerata, 8 ad Ascoli Piceno e 6 a Fermo.

Sono stati complessivamente 1694 i laureati marchigiani che hanno presentato la domanda, ma di questi, in base al punteggio di laurea, sono stati presi alla selezione finale 1100 candidati. L’elevato numero delle domande di laureati evidenzia purtroppo la difficoltà di trovare lavoro per tanti giovani che studiano. Sarà importante, nei prossimi mesi, l’avvio di concorsi e selezioni in tanti enti pubblici, con l’obiettivo di ringiovanire la pubblica amministrazione e sostituire i tanti pensionati con quota 100. I navigator saranno dei “cercatori di lavoro”, con il compito di guidare ed accompagnare nel mercato delle offerte di lavoro i beneficiari del reddito di cittadinanza . I navigatori dipenderanno dall’Anpal ma dovranno operare in sinergia con i centri per l’impiego, sotto le direttive della Regione. È ancora possibile iscriversi al corso di preparazione per aspiranti navigator. Le lezioni si terranno ad Ancona: in cattadra docenti dell’Università Politecnica delle Marche, coordinati dal professore e avvocato Antonio Di Stasi, ordinario Diritto del Lavoro.

Per ogni delucidazione è possibile contattare il numero 392/1206067 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì mattina oppure scrivere a s.cristofanelli@cisl.it