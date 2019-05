MACERATA - Si è svolta questa mattina una riunione tecnica. Al presidente Ceriscioli e all’assessore Sciapichetti è stata presentata la proposta di project financing per la progettazione e realizzazione della struttura

Nuovo ospedale provinciale alla Pieve, i lavori termineranno entro il 2024. A dirlo è la Regione Marche dopo la riunione di questa mattina durante la quale al presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e all’assessore Angelo Sciapichetti è stata presentata la proposta di project financing per la progettazione e realizzazione dell’ospedale dell’area vasta 3, da parte di Itinera spa, azienda leader nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali e di edilizia civile e industriale in Italia e all’estero.

Nel corso dell’incontro è emerso come il progetto sia caratterizzato dal rispetto di tutti i più aggiornati criteri di realizzazione in termini sanitari, funzionali, di sicurezza e risparmio energetico. La struttura proposta tiene conto dell’inserimento nel contesto paesaggistico e infrastrutturale prestando particolare cura sia ai materiali costruttivi che ai collegamenti stradali e ferroviari.

I tempi indicati per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero prevedono una prima fase a carico della Regione necessaria alla valutazione dell’offerta e alla successiva dichiarazione di pubblica utilità necessaria alla pubblicazione del bando di gara a cui seguirà la fase autorizzativa e realizzativa. La fine dei lavori è prevista per il 2024.

«Prosegue quindi a grandi passi la realizzazione dell’ospedale dell’area vasta 3 – dichiara il presidente Luca Ceriscioli – I prossimi passaggi saranno gli incontri con tutte le parti interessate: Provincia, Comune, comunità locale. Ognuno farà la propria parte in una grande alleanza fra istituzioni a vantaggio dell’intera comunità marchigiana. Lavoriamo assiduamente per dare risposte di qualità al bisogno di salute dei cittadini, puntando su una sanità di alta specializzazione e mantenendo sul territorio tutti i servizi».