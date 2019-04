CLASSIFICA - Terzo posto conquistato dietro Toscana e Liguria, Gabicce è la new entry. Conferme per Civitanova e Potenza Picena, ancora fuori Porto Recanati

Bandiere blu 2019, le Marche finiscono sul podio e si piazzano al terzo posto dietro Toscana e Liguria. Sono 17 le spiagge che rientrano nella classifica della Foundation for environmental education (Fee), stilata in base a una serie di fattori quali la pulizia, la sicurezza, i servizi, la qualità delle acque e la gestione dell’ambiente che circonda la spiaggia. Lo scorso anno, erano state premiate 16 spiagge e le Marche si erano piazzate al quarto posto della classifica. Nel 2019 c’è una new entry: si tratta di Gabicce Mare. Per il resto, i litorali più belli sono gli stessi del 2018. Nell’Anconetano, sono quattro le spiagge che vantano la Bandiera blu: Portonovo, Senigallia, Numana e Sirolo. In provincia di Ascoli, il riconoscimento è andato a Cupra Marittima, Grottammare e San Benedetto del Tronto. Per il Fermano, cinque spiagge premiate: Fermo, Pedaso, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. Nel Maceratese, le spiagge più belle sono quelle di Civitanova e Potenza Picena. In Provincia di Pesaro-Urbino, oltre alla new entry Gabicce, ci sono Pesaro, Fano e Mondolfo. Resta fuori anche quest’anno Porto Recanati, è dal 2014 che la città non ottiene il riconoscimento. Per Civitanova si tratta del 16esimo riconoscimento consecutivo mentre Potenza Picena ottiene la Bandiera Blu da 12 anni. Il 3 maggio la consegna delle Bandiere in una cerimonia ufficiale che si terrà a Roma.