MACERATA - L'ordine del giorno di Miliozzi (Pensare Macerata) e le mozioni di Roberto Cherubini (M5s) saranno discusse lunedì 18 e martedì 19

Museo Dante Ferretti, illuminazione del teatro romano Helvia Recina e ampliamento del sottopasso ferroviario a Rione Marche. Saranno queste le tematiche che terranno banco durante il Consiglio comunale di Macerata che tornerà a riunirsi lunedì 18 e martedì 19 marzo, alle 16,30. Tre interrogazioni e una interpellanza iscritte all’ordine del giorno, che verranno prese in esame sia nella giornata di lunedì che di martedì a partire dalle 15 e che riguardano, rispettivamente, i manifesti abusivi e i cartelli stradali imbrattati e l’agibilità dell’ex asilo di via Alfieri (Deborah Pantana di Forza Italia), il parcheggio Centro storico (Paolo Renna di Fratelli d’Italia) e chiarimenti sulle indagini geologiche e sul programma dei lavori pubblici a Collevario (Andrea Marchiori del Gruppo misto) e delucidazioni in merito alla richiesta di approfondimento sull’iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n.113/2018 relativo a immigrazione e sicurezza (Gabriella Ciarlantini ed Enzo Valentini di A Sinistra per Macerata). I lavori del Consiglio proseguiranno poi con l’esame dei restanti punti all’ordine del giorno. Dopo la discussione della delibera relativa all’approvazione del bilancio preventivo 2019 – 2021 dell’Istituzione Macerata Cultura, il Consiglio procederà con il confronto su tre ordini del giorno che riguardano l’istituzione del Museo Dante Ferretti (David Miliozzi di Pensare Macerata), il nuovo regolamento di Polizia rurale e l’illuminazione del teatro romano Helvia Recina (Marco Foglia dell’Udc) e due mozioni relative all’ampliamento del sottopasso ferroviario a Rione Marche e allo stop ai mozziconi di sigaretta (Roberto Cherubini e altri consiglieri del Movimento 5 stelle). Nel caso in cui la seduta del 19 marzo andasse deserta, la seconda convocazione è fissata per il 21 marzo alle 16.30.