Med Store assume a Macerata

LAVORO - Le offerte in provincia

Med Store, catena di negozi Apple Premium Reseller con punti vendita in tutto il centro-nord Italia, leader nel settore dell’informatica e dell’innovazione da 36 anni, ricerca personale per svolgere mansioni di tecnico hardware/software all’interno dello store di Macerata. L’azienda conta ben 17 punti vendita tra Marche, Umbria, Abruzzo, Toscana, Emilia-Romagna e Lazio, una capillare presenza sul territorio al fine di portare prodotti, servizi e soluzioni del brand in tutta Italia.

Se ti piace relazionarti con gli altri, ti appassiona la tecnologia e cerchi un lavoro che faccia brillare le tue doti, Med Store è il posto giusto: un contesto unico dove tutto è pensato per offrire ai clienti delle esperienze straordinarie. Un luogo dove si crea, collabora e ci si diverte. Concepiti come vere boutique dell’informatica, dove l’elemento centrale è il cliente, ogni punto vendita è studiato e progettato per garantire la migliore esperienza d’acquisto e il massimo dei servizi post vendita grazie all’assistenza tecnica certificata Apple, la fitta programmazione di eventi formativi gratuiti oltre ai corsi professionali personalizzati. L’attenzione per il singolo cliente si estende anche alle aziende e alle scuole del territorio che necessitano di soluzioni innovative.

Che tu sia appassionato di tecnologia o abile a relazionarti con le persone, Med Store è l’occasione giusta per metterti alla prova.

Candidati qui

***

INSERZIONI DI RICERCA DEL PERSONALE CONFINDUSTRIA MACERATA: Per queste offerte inviare il CV, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/2003, via e-mail a: srp@confindustriamacerata.it, specificando il codice dell’ annuncio:

Si ricerca per azienda di servizi una/un RESPONSABILE RISORSE UMANE (cod. annuncio Conf 142), con esperienza nel ruolo. Si richiede conoscenza in materia di diritto del lavoro, sindacale e tributario, normativa previdenziale e pensionistica, elementi della normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati e pubblici, normativa in materia di tutela della Privacy, elementi di normativa fiscale e tributaria, conoscenza del pacchetto “Zucchetti Paghe”. La risorsa si occuperà di ottimizzazione della gestione del personale , gestione conflitti e contenzioso con personale, sistemi retributivi e sistemi di premialità, procedure di gestione del personale, adempimenti e scadenze fiscali. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Si ricerca per azienda di servizi una/un ADDETTA/O PAGHE E CONTRIBUTI (cod. annuncio Conf 143), con conoscenza in materia di diritto del lavoro. La risorsa verrà inserita all’ interno dell’ Ufficio Risorse Umane. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Si ricerca per azienda settore calzature un/una IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO (cod. annuncio Conf 146). Si richiede buona conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Si ricerca per azienda settore calzature un/una INGEGNERE GESTIONALE ADDETTO PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE (cod. annuncio Conf 147). Sede di lavoro: provincia di Ancona.

Si ricerca per azienda settore edile un/una TECNICO/A DI CANTIERE (cod. annuncio Conf 148). Sede di lavoro: provincia di Macerata.