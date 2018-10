MACERATA - L'ingresso sarà consentito dal 5 al 30 novembre e dal 7 gennaio al 21 marzo 2019, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 20, esclusi il sabato, la domenica e i festivi

Dal 5 al 30 novembre e dal 7 gennaio al 21 marzo 2019, dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 12-15 e 18-20, torna il libero accesso al centro storico di Macerata mentre la Ztl rimane valida h 24 il sabato, la domenica e i festivi. La ztl resta invece in vigore durante le festività natalizie per il quale i commercianti avevano chiesto una particolare attenzione. «L’intervento è stato assunto nel quadro delle scelte operate in termini di mobilità e pedonalizzazione di alcune aree del centro storico – interviene l’Amministrazione comunale – in conseguenza delle valutazioni raccolte in un percorso di ascolto e tenendo conto delle iniziative che nel periodo delle festività dovranno valorizzare e rafforzare l’attrattività del centro storico». Le stesse modalità di accesso al centro storico erano state adottate dalla Giunta comunale, in via sperimentale, lo scorso mese di aprile in concomitanza con i lavori di riqualificazione del tunnel pedonale che conduce dal parcheggio Cento storico al cuore della città. «Sperimentazione che si è dimostrata efficace e ha facilitato l’accessibilità da parte degli utenti con effetti positivi anche in termini di partecipazione alle varie iniziative e attività programmate nel centro storico. Dopo la fase di avvio avvenuta nel maggio scorso, con il nuovo piano della sosta è entrato a pieno regime anche quello relativo alla Ztl del centro storico di Macerata, predisposti dall’Amministrazione comunale come ulteriore tassello al progetto di bellezza e fruizione della città, con un centro storico aperto alle persone e più vivibile». L’amministrazione ricorda che per entrare nella Ztl c’è anche la possibilità di attivare un permesso di accesso a 3 euro per una durata di 30 minuti in qualsiasi orario mentre per alcune categorie professionali, quali artigiani, imprese edili e rappresentanti di commercio, è stato introdotto un nuovo permesso temporaneo giornaliero di cui gli interessati possono usufruire nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 14-18.30. Si ricorda inoltre la possibilità di accedere liberamente al parcheggio a pagamento in piazza Vittorio Veneto.