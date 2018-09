CIVITANOVA - L'imprenditore di Sant'Elpidio a Mare e la show girl, dopo aver passato l'estate sulla costa maceratese, sono in questi giorni alla Mostra del Cinema. FOTO

(da Venezia, foto di Andrea Petinari)

Sono inseparabili anche sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia l’imprenditore di Sant’Elpidio a Mare Luca Sabbioni e la show girl Natasha Stefanenko. La coppia ha passato, come sempre, l’estate a Civitanova per poi trascorrere le vacanze in Puglia con la figlia Sasha e quindi sono arrivati al Lido dove è in corso l’evento internazionale dove sono apparsi in gran forma. Sempre sorridenti con scherzi e risate hanno mostrato una grande solidità di coppia e hanno documentato ogni spostamento anche attraverso i canali social.

Una rappresentanza marchigiana alla Mostra del Cinema. Non sono gli unici. In concorso, tra i finalisti, c’è il regista fermano Roberto Minervini.