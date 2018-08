Partiranno domani per la Liguria Dante Mariucci da Macerata e Franco Alessandrini da Ascoli. Atteso il ritorno dei 4 pompieri partiti martedì

Crollo a Genova, altri due vigili del fuoco del gruppo cinofili in partenza per la Liguria. Andranno ad integrare le colonne mobili del Veneto. In partenza da Macerata Dante Mariucci, da Ascoli Franco Alessandrini. Per Genova erano partiti 4 vigili del fuoco, di cui due da Macerata e domani è atteso il loro ritorno dopo che sono stati nel capoluogo ligure a prestare i soccorsi (erano partiti martedì). Per Genova erano partiti: Cinzio Castassa del comando di Pesaro, Fabio Morbiducci (istruttore cinofilo) e Lorenzo Baldassarri entrambi del comando di Macerata e Alessandro San Paolo del comando di Ancona.