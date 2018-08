TRAGEDIA – Quattro i vigili del fuoco partiti per la Liguria, due sono del comando di Macerata. Nelle prossime ore potrebbe essere inviata in Liguria dal comando dei vigili del fuoco anche la squadra Gos esperta nella rimozione di macerie urbane, e già impiegata nei soccorsi nelle aree colpite dal terremoto 2016

Crollo del ponte a Genova: anche le Marche si mobilitano e inviano in Liguria squadre di soccorritori esperti in ricerca dei dispersi tra le macerie urbane. Due unità cinofile del nucleo dei vigili del fuoco di Ancona e di Pesaro-Cagli sono partite poche ore fa per il luogo della tragedia a supporto dei soccorritori già impegnati nelle operazioni di rimozione delle macerie del ponte Morandi, altre due sono partite da Macerata. A raggiungere il capoluogo ligure i vigili del fuoco Cinzio Castassa del comando di Pesaro, Fabio Morbiducci (istruttore cinofilo) e Lorenzo Baldassarri entrambi del comando di Macerata e Alessandro San Paolo del comando di Ancona. In queste ore abbastanza concitate al comando centrale dei vigili del fuoco di Ancona si sta valutando anche se inviare la squadra Gos composta da esperti che sanno manovrare escavatori speciali per il movimento terra. L’utilizzo di questo gruppo, è stato indispensabile dalla prima fase di intervento fino a quella finale di bonifica nei giorni del terremoto che nel 2016 ha colpito i territori dell’Alto Maceratese e dell’Ascolano. La squadra anconetana è ben addestrata e dispone del mezzo meccanico speciale che il coordinamento nazionale di Roma sta cercando di mettere in moto anche in diverse altre regioni italiane per agevolare la macchina dei soccorsi.