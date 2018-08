I residenti puntano il dito contro lo sportello automatico di Ubi: «Tempi biblici». Se quello delle Poste non funziona, bisogna arrivare a Gualdo o San Ginesio. Il sindaco Ceregioli: «Ripristinare almeno i servizi di linea che c'erano prima della fusione»

Ritirare i soldi contanti, a Sarnano, sta diventando un’impresa. Così come accedere ai servizi. Dopo il crac Banca Marche e l’acquisizione da parte di Ubi, nel comune colpito dal sisma è rimasta una sola filiale e un solo bancomat, che «ha tempi di risposta biblici», segnalano i residenti. C’è anche quello delle Poste, ma a volte, come segnala una sarnanese, non funziona. E a quel punto non resta che andare a San Ginesio o Gualdo: un viaggio insomma.

Una situazione che ha esasperato a tal punto chi spesso ha a che fare con file e diverbi per accedere agli sportelli in filiale, tanto da approdare anche sul gruppo Facebook cittadino. Il sindaco Franco Ceregioli, in risposta al nugolo di commenti comparsi ieri sera (è stata creata anche una pagina Facebook “A.A.A. bancomat cercasi” per denunciare con ironia i disagi dei sarnanesi), ha spiegato che «il problema non è tanto (o meglio, non solo) il funzionamento del bancomat: quello verrà sicuramente sistemato. La questione di fondo è che, dopo l’acquisizione di Banca Marche da parte di Ubi, a Sarnano (come in altre realtà simili) è stata persa una filiale e, oggettivamente, per una realtà come Sarnano, il cui bacino si estende anche ai comuni vicini, una sola filiale, per quanto possa bene strutturarsi, è assolutamente insufficiente». Il sindaco, dopo l’acquisizione di BM, aveva anche «contattato i referenti di alcuni istituti di credito, senza alcuna pretesa di ingerenza dell’ente locale – sottolinea Ceregioli -, anche perché il “potere contrattuale” dei Comuni con le banche è pressocché nullo. Di certo -conclude -, lo sforzo su cui tutti dobbiamo convergere è quello di cercare di risolvere situazioni contingenti (come il bancomat “lumaca”), ma anche, e soprattutto, situazioni strutturali, potendo questo territorio giustamente aspirare ad una presenza di servizi in linea, almeno, a quelli che esistevano ante fusione».

(Fe. Nar.)