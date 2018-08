SERVIZI - Dopo le proteste per i malfunzionamenti dell'unico bancomat della città interviene il responsabile della direzione territoriale Macerata Ovest della banca : «Presto sarà anche introdotta una nuova cassa continua automatica all'interno della filiale»

«A Sarnano sarà subito potenziato il bancomat con un aggiornamento tecnologico che permetterà la velocizzazione delle operazioni e sarà presto introdotta una nuova cassa continua automatica all’interno della filiale, attraverso la quale sarà possibile effettuare qualsiasi tipo di operazione di sportello». Così Paolo Galli, responsabile della direzione territoriale Macerata Ovest di Ubi Banca, dopo la sollevazione dei sarnanesi (sindaco Franco Ceregioli compreso) per i malfunzionamenti dell’unico bancomat della città (leggi l’articolo). Un bancomat che non serve solo a residenti ma anche ai molti turisti che visitano il Comune in questo periodo dell’anno.

«Ubi è cresciuta nelle Marche dando sicurezza al risparmio – dice Galli -, affidabilità ai clienti e risorse finanziarie alle imprese. Tra le numerose inizative, stiamo realizzando importanti progetti di innovazione tecnologica, penso ad esempio alla firma elettronica per le operazioni allo sportello o all’introduzione della casse continue automatiche all’interno degli sportelli. L’esperienza maturata in altre zone del Paese dove abbiamo posizioni altrettanto consolidate, ci dimostra che i clienti inizialmente titubanti, in breve si adeguano e sono in grado di cogliere in pieno i vantaggi della tecnologia. Andare in filiale e fare la fila allo sportello per un pagamento, che sia una bolletta o un F24, è ormai comodo solo in apparenza: molte operazioni si possono fare benissimo utilizzando canali alternativi, molto più immediati come per esempio lo smartphone o l’home banking. Capisco le persone più anziane – continua Galli– che fanno fatica ad adattarsi alla tecnologia e magari vanno in filiale anche due volte al giorno per le esigenze più disparate, ma a volte anche chi ha dimestichezza con i nuovi mezzi in numerosi altri ambiti, non li utilizza per le operazioni bancarie più comuni». Il problema infatti è anche che a Sarnano, dopo il crac di Banca Marche e il subentro di Ubi, è rimasta una sola filiale con due sportelli. Spesso si creano file e non tutti riescono ad accedere ai servizi in tempo rispetto agli orari di chiusura.