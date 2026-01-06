Emergenza neve in provincia,
28 interventi dei vigili del fuoco

MALTEMPO - I problemi sono stati legati soprattutto alle auto rimaste in panne. In serata una 40ina gli interventi in corso tra piante e rami caduti e soccorsi ad automobilisti in panne. A Macerata l'assessore Andrea Marchiori parla di un piano neve che ha funzionato: «La situazione generale in città è sotto controllo con strada percorribili»

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Rampa Zara

Nel Maceratese 28 interventi dei vigili del fuoco per far fronte alle nevicate di questo pomeriggio. In particolare i problemi sono stati legati ad auto che sono rimaste bloccate lungo le strade. Spesso questo è accaduto a causa di automobilisti che si sono messi alla guida senza avere le gomme termiche, o perché non avevano le catene (o hanno avuto difficoltà a montarle).

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Gli interventi dei vigili del fuoco a Macerata

Alle 18 di oggi erano 28 gli interventi dei vigili del fuoco in provincia. Questa sera restavano una 40ina di interventi in corso legati anche ad alberi e rami caduti a causa della neve. Tra i comuni dove si sono verificate le maggiori criticità c’è Macerata dove la polizia locale e i vigili del fuoco si sono attivati per prestare soccorso ai tanti automobilisti in difficoltà. Bloccati nel capoluogo anche mezzi di soccorso.

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Tanti gli interventi degli agenti, diretti dal comandante Danilo Doria, che si sono immediatamente attivati quando la neve ha cominciato ad attaccare sulle strade. Secondo l’assessore Andrea Marchiori: «la situazione generale in città è sotto controllo con strada percorribili, si raccomanda sempre massima prudenza ed attenzione particolare ai pedoni. Nella prime ore del pomeriggio è stata attivata la pre-allerta e non appena la coltre nevosa ha raggiunto alcuni centimetri, sono immediatamente entrati in azione i mezzi spartineve. Anche i nostri operai hanno coadiuvato le operazioni con i mezzi spargisale. Nonostante la giornata festiva il Piano neve ha funzionato e di ciò ringrazio tutto il personale in servizio, tecnico e della Polizia locale, che si è messo a disposizione. Anche ora i mezzi sono al lavoro per completare la pulizia delle strade ed evitare il formarsi di gelo notturno».

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Ma i problemi si sono verificati un po’ ovunque nelle zone collinari sino all’entroterra. Ad Apiro c’è stato un incidente tra uno spazzaneve e un’auto con due ragazzi portati all’ospedale di Jesi. Diversi comuni, vista la situazione, hanno deciso di tenere chiuse le scuole per domani. Tra i problemi che si sono verificati c’è anche la caduta di un grosso pino a Belforte sulla strada di San Sebastiano che resterà chiusa al traffico.

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Spazzaneve a Cingoli

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Strada San Sebastiano chiusa per la caduta di un pino


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