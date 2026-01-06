Nel Maceratese 28 interventi dei vigili del fuoco per far fronte alle nevicate di questo pomeriggio. In particolare i problemi sono stati legati ad auto che sono rimaste bloccate lungo le strade. Spesso questo è accaduto a causa di automobilisti che si sono messi alla guida senza avere le gomme termiche, o perché non avevano le catene (o hanno avuto difficoltà a montarle).

Alle 18 di oggi erano 28 gli interventi dei vigili del fuoco in provincia. Questa sera restavano una 40ina di interventi in corso legati anche ad alberi e rami caduti a causa della neve. Tra i comuni dove si sono verificate le maggiori criticità c’è Macerata dove la polizia locale e i vigili del fuoco si sono attivati per prestare soccorso ai tanti automobilisti in difficoltà. Bloccati nel capoluogo anche mezzi di soccorso.

Tanti gli interventi degli agenti, diretti dal comandante Danilo Doria, che si sono immediatamente attivati quando la neve ha cominciato ad attaccare sulle strade. Secondo l’assessore Andrea Marchiori: «la situazione generale in città è sotto controllo con strada percorribili, si raccomanda sempre massima prudenza ed attenzione particolare ai pedoni. Nella prime ore del pomeriggio è stata attivata la pre-allerta e non appena la coltre nevosa ha raggiunto alcuni centimetri, sono immediatamente entrati in azione i mezzi spartineve. Anche i nostri operai hanno coadiuvato le operazioni con i mezzi spargisale. Nonostante la giornata festiva il Piano neve ha funzionato e di ciò ringrazio tutto il personale in servizio, tecnico e della Polizia locale, che si è messo a disposizione. Anche ora i mezzi sono al lavoro per completare la pulizia delle strade ed evitare il formarsi di gelo notturno».

Ma i problemi si sono verificati un po’ ovunque nelle zone collinari sino all’entroterra. Ad Apiro c’è stato un incidente tra uno spazzaneve e un’auto con due ragazzi portati all’ospedale di Jesi. Diversi comuni, vista la situazione, hanno deciso di tenere chiuse le scuole per domani. Tra i problemi che si sono verificati c’è anche la caduta di un grosso pino a Belforte sulla strada di San Sebastiano che resterà chiusa al traffico.