Il compleanno dei 60enni a Camerino è stato un evento speciale domenica, che ha unito tradizione, spiritualità e divertimento, celebrando un traguardo significativo per ben 52 festeggiati nati nel 1965.

L’appuntamento è iniziato nella suggestiva chiesa del Convento dei Cappuccini di Renacavata: un luogo che, con la sua atmosfera serena e accogliente, ha reso ancora più speciale la celebrazione di una fase così importante della vita. La messa, organizzata appositamente per l’occasione, è stata concepita come un momento di riflessione e condivisione. A presiedere la celebrazione, Padre Damiano, un sacerdote quasi coetaneo dei festeggiati, che ha emozionato tutti con una omelia toccante e profonda sul tema del perdono e della gratuità. Il momento di spiritualità è stato arricchito dalla partecipazione di padre Fabio, che ha accompagnato la cerimonia con il suono della chitarra e con canti che hanno unito tutti i presenti in un coro di gioia e di festa.

Al termine della messa, i festeggiati si sono spostati a Villa Fornari. La buona cucina, il divertimento e tanta musica hanno reso la giornata indimenticabile per tutti. Questo evento ha rappresentato non solo un momento di celebrazione per il raggiungimento di una importante soglia di vita, ma anche una occasione per riflettere sulla bellezza dei legami e sull’importanza della comunità.