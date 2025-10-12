SERIE D – GIRONE F (7° giornata di andata):

Castelfidardo – Atletico Ascoli 1-6

Chieti – Ancona 0-0

Fossombrone – Teramo 0-1

Giulianova – Termoli 1-1

Maceratese – L’Aquila 2-1

Recanatese – Ostia Mare 1-3

Sora – Sammaurese 4-0

UniPomezia – San Marino 1-1

Vigor Senigallia – Notaresco 0-0

CLASSIFICA: Ostia Mare 21, Teramo 17, Ancona 16, L’Aquila e Notaresco 14, Chieti 11, Maceratese, UniPomezia e Termoli 9, Vigor Senigallia, Sora ed Atletico Ascoli 8, Giulianova e Fossombrone 7, Recanatese, Sammaurese e San Marino 4, Castelfidardo 1.

ECCELLENZA (6° giornata di andata):

Fermana – Fabriano Cerreto 5-1

K-Sport Montecchio Gallo – Trodica 1-2

Matelica – Urbino 0-1

Montefano – Civitanovese 0-0

Montegranaro – Jesina 2-1

Sangiustese – Fermignanese 1-0

Tolentino – Osimana 2-2

Urbania – Chiesanuova 2-0

CLASSIFICA: K-Sport Montecchio Gallo 13, Osimana ed Urbania 11, Matelica, Trodica, Montegranaro, e Fermana 10, Fabriano Cerreto, Fermignanese e Tolentino 9, Montefano ed Urbino 8, Sangiustese 7, Chiesanuova e Civitanovese 3, Jesina 1.

PROMOZIONE – GIRONE B (6° giornata di andata):

Atletico Azzurra Colli – Casette Verdini 2-1

Aurora Treia – Porto Sant’Elpidio 2-0

Azzurra Mariner – Palmense 1-0

Camerino – Corridonia 3-2

Castel di Lama – Borgo Mogliano 3-1

Elpidiense Cascinare – Monturano Campiglione 1-2

Monticelli – Settempeda 0-1

Vigor Montecosaro – Grottammare 2-1

CLASSIFICA: Aurora Treia 16, Azzurra Mariner 14, Monturano Campiglione, Settempeda e Camerino 13, Atletico Azzurra Colli 11, Palmense 8, Porto Sant’Elpidio e Corridonia 7, Elpidiense Cascinare e Grottammare 6, Casette Verdini e Vigor Montecosaro 5, Castel di Lama 4, Monticelli e Borgo Mogliano 3.

PRIMA CATEGORIA – GIRONE B (4° giornata di andata):

Cingolana – Argignano 1-1

CLASSIFICA: Fc Osimo 10, Borghetto 8, Le Torri Castelplanio, Passatempese e Castelleonese 7, Olimpia Marzocca ed Argignano 6, Real Cameranese e Barbara Monserra 5, Castelbellino, Filottranese e Pietralacroce 4, Borgo Minonna 3, Cingolana 2, Staffolo e Cupramontana 1.

PRIMA CATEGORIA – GIRONE C (4° giornata di andata):

Belfortese – Cluentina 2-1

Elite Tolentino – Appignanese 2-2

Folgore Castelraimondo – Montecosaro 3-1

Montemilone Pollenza – Montecassiano 1-1

Pinturetta – Montegiorgio 2-3

Potenza Picena – Loreto 0-0

Santa Maria Apparente – Porto Potenza 1-0

San Claudio – Portorecanati 1-0

CLASSIFICA: Belfortese 12, Montegiorgio 10, San Claudio 9, Folgore Castelraimondo 8, Pinturetta 7, Loreto, Montecassiano, Appignanese, Montemilone Pollenza e Santa Maria Apparente 5, Cluentina e Potenza Picena 4, Montecosaro e Portorecanati 3, Elite Tolentino 1, Porto Potenza 0.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE C (4° giornata di andata):

Avis Arcevia – Urbanitas Apiro 1-1

Olimpia Ostra Vetere – Villa Strada 3-0

CLASSIFICA: Olimpia Ostra Vetere 10, Monsano 8, Monte Roberto e Rosora Angeli 7, Corinaldo, Aurora Jesi, Avis Arcevia, Chiaravalle, Sampaolese e Serrana 6, Terre del Lacrima 5, Villa Strada 4, Real Sassoferrato 3, Valle del Giano e Urbanitas Apiro 2, Labor 1.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE D (4° giornata di andata):

Villa Musone – Agugliano Polverigi 1-4

CLASSIFICA: Agugliano Polverigi 10, Ankon Dorica 9, Nuova Sirolese, Sporting Club Loreto e Palombina Vecchia 7, Falconarese, Leonessa Montoro, Piano San Lazzaro, Osimo Stazione Five, San Biagio e Candia Baraccola Aspio 5, Sa Castelfidardo e Gls Dorica 4, Villa Musone e Camerano 3, Colle 2006 2.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE E (4° giornata di andata):

Academy Civitanovese – Csi Recanati 1-4

Aries Trodica – VR Macerata 3-0

Atletico Monte Urano – Atletico Macerata 4-1

Casette d’Ete – Real Elpidiense 3-2

Cska Corridonia – Vis Civitanova 1-1

Real Porto – Real Telusiano 2-2

Stese – Helvia Recina 1-0

Vis Faleria – United Civitanova 1-1

CLASSIFICA: Casette d’Ete 10, Stese 9, Vis Civitanova 8, Aries Trodica, Cska Corridonia, Real Telusiano ed Atletico Monte Urano 7, United Civitanova e Csi Recanati 6, VR Macerata 5, Atletico Macerata 4, Real Elpidiense e Real Porto 3, Helvia Recina 2, Academy Civitanovese 1, Vis Faleria 0.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE F (4° giornata di andata):

Abbadiense – Palombese 0-1

Caldarola – Pievebovigliana 0-1

Pioraco – Monte San Martino 1-1

San Severino – Treiese 0-2

Sarnano – Fabiani Matelica 2-1

Sefrense – Ripesanginesio 0-0

Urbis Salvia – Esanatoglia 2-2

Visso Altonera – Lorese 3-1

CLASSIFICA: Visso Altonera, Pievebovigliana e Treiese 10, Caldarola e Palombese 9, Pioraco 8, Sarnano 7, Fabiani Matelica 6, Abbadiense ed Esanatoglia 4, Lorese, Ripesanginesio, Monte San Martino ed Urbis Salvia 2, San Severino e Sefrense 1.

TERZA CATEGORIA – GIRONE D (2° giornata di andata):

Amatori Porto Potenza – Loreto 3-1

Atletico Conero – Atletico Ancona 3-1

Monteluponese – Nuova Aquila 4-2

Real Porto Senigallia – Ponterosso 2-1

Real Vallone – Amatori Appignano 1-0

Treiese – Junior Calcio 0-2

Union Picena – Nuova Fc 3-2

Riposa: Europa Calcio

CLASSIFICA: Union Picena, Real Porto Senigallia ed Atletico Conero 6, Monteluponese e Real Vallone 4, Amatori Appignano, Ponterosso, Amatori Porto Potenza e Junior Calcio 3, Nuova Fc e Loreto (B) 1, Treiese, Europa Calcio, Atletico Ancona e Nuova Aquila 0.

TERZA CATEGORIA – GIRONE E (2° giornata di andata):

Carima – Amatori Stese 5-1

Eroica Sant’Angelo – Morrovalle 0-0

Junior Montemilone – Nova Tolentino 2-0

Montecosaro – Camerino Castelraimondo 2-1

Petriolese – Corridoniense 3-1

San Ginesio – Colbuccaro 2-1

Settempedana – Equipe Calcio 2-2

Sforzacosta – Moglianese 4-0

CLASSIFICA: Carima 6, Morrovalle e Settempedana 4, Moglianese, Colbuccaro, Camerino Castelraimondo, Petriolese, Sforzacosta, San Ginesio e Junior Montemilone 3, Equipe Calcio ed Eroica Sant’Angelo 2, Nova Tolentino, Corridoniense ed Amatori Stese 0 (Montecosaro fuori classifica).