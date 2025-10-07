La fiction di Canale 5 “Colpa dei sensi” girata nelle Marche diretta da Simona e Ricky Tognazzi con Gabriel Garko e Anna Safroncik, ha concluso le riprese. «È una grande storia d’amore tormentata tra Gabriel Garko e Anna Safroncik una coppia di successo che abbiamo già diretto nella serie Se potessi dirti addio – ha spiegato Simona Izzo – Colpa dei sensi, lo dice il titolo, è una narrazione dominata dai sensi che affonda le sue radici in una storia vera, accaduta circa 30 anni fa ad una persona a me vicina. Cercavamo un territorio altrettanto autentico, ricco di ambientazioni belle e diverse che abbiamo trovato nelle Marche, una regione a cui mi sono sentita subito di appartenere, dove abbiamo scoperto anche tanti bravi attori locali da affiancare al cast principale».

La fiction scritta è una coproduzione Rti – Compagnia Leone Cinematografica prodotta da Compagnia Leone Cinematografica realizzata con il supporto di Marche Film Commission

«Ho conosciuto le Marche in vacanza, le ho scoperte come una grande scenografia a cielo aperto dove puoi lavorare in location vicine e diversissime, dal mare alla montagna attraversando paesaggi, storia, arte e tradizioni di notevole spessore culturale e di grande bellezza» ha aggiunto Ricky Tognazzi. Le riprese hanno dovuto fare i conti con un infortunio a Gabriel Garko. «Purtroppo mi ha costretto ad abbandonare temporaneamente il set ma siamo riusciti comunque a finire le riprese con successo e nei tempi previsti – ha detto Garko – Nella serie interpreto la parte di Davide, un militare, un colonnello che ritorna nel suo paese natio per vendere la casa di famiglia e che per una serie di motivi cambia completamente i suoi piani. In questa regione ho parecchi amici e vengo spesso».

L’attrice ucraina Anna Safroncik interpreta la parte di Laura «attraverso il mio personaggio scopriamo il senso di colpa, Laura è una donna complessa che vive con grande passione e contraddizione un’intensa storia di amore. Conosco questi bellissimi luoghi, sono figlia di artisti, madre ballerina e padre tenore, entrambi si sono esibiti allo Sferisterio di Macerata, e anche io da bambina sono salita su quel meraviglioso palcoscenico. Colpa dei sensi è una serie complessa che ha bisogno del supporto del territorio intorno e questa è una regione ricca di energia, c’è una magia che si percepisce nell’aria e si sentirà anche nella fiction».

La serie Colpa dei sensi ad oggi in post-produzione è composta da sei puntate da 50 minuti ognuna e andrà in onda prossimamente in tre prime serate su Canale 5. Fanno da sfondo alla trama le scenografie naturali artistiche ed urbane dei comuni di Fermo, Porto San Giorgio, Ancona, Genga, Fabriano e Fossombrone.

«La fiction è una nuova straordinaria promozione delle Marche su Canale 5, dove i nostri paesaggi e preziosi gioielli artistici diventano protagonisti, un’immagine tra tutte: vedere in tv Anna Safroncik all’interno della magnificenza del Teatro dell’Aquila mentre spiega a dei bambini la storia e il nome del Teatro è un perfetto biglietto da visita per tutto il territorio – ha affermato Andrea Agostini, Presidente di Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission –trenta sono state le maestranze locali che hanno avuto il privilegio di lavorare nella propria terra vicino casa, oltre duecentocinquanta le persone, tra attori, figurazioni speciali e comparse coinvolte nelle riprese per circa 8 settimane di produzione con una ricaduta economica concreta sull’intera comunità».