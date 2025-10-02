Il Consiglio approva il bilancio 2024.
Alessandrini contro l’assessore Marchiori:
velocizzare lavori su piscina e via Roma

MACERATA - Votazione ok oggi in assise. L’assessora Oriana Piccioni: «ottimo risultato e buon livello di amministrazione». Accolta la donazione din un terreno dalla famiglia Marchetti

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Un consiglio comunale

di Luca Patrassi

Bilancio e donazione Marchetti in discussione oggi in Consiglio ma il capogruppo Lega Aldo Alessandrini concede il bis e – seppur fuori dall’ordine del giorno – trova il modo di attaccare il “suo” (compagno di Lega) assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori. Che non si dica poi che sono veleni post elettorali.

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Oriana Piccioni

Il numero legale questa volta c’è, del resto in seconda convocazione bastano 11 consiglieri, la maggioranza intuisce che forse è il caso di presentarsi unita e dunque il Consiglio comunale oggi pomeriggio è riuscito ad affrontare le delibere sul bilancio e in particolare l’approvazione del bilancio consolidato 2024, testo letto dall’assessora Oriana Piccioni con assicurazione di «ottimo risultato e buon livello di amministrazione – ha commentato l’assessora -. L’anno 2024 chiude con un avanzo di amministrazione pari a un risultato ante imposte di 2.8 milioni di euro euro che al netto delle imposte raggiunge la cifra di 1.644mila euro. La parte più significativa del bilancio è rappresentata dagli investimenti fatti dall’ente in questi anni. Il patrimonio immobiliare ha registrato un incremento di oltre 30 milioni di euro rispetto l’anno precedente e il valore del patrimonio netto del 2024 rispetto al 2023 è maggiore di quasi 20 milioni di euro. L’amministrazione Parcaroli, grazie all’ottima organizzazione comunale, è riuscita a realizzare sino ad oggi una serie di interventi a lungo attesi e necessari per la comunità» .

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Alberto Cicarè

Apre il dibattito Alberto Cicarè di Strada Comune: «Se guardiamo l’Apm si nota che il bilancio per gran parte gravita sul servizio idrico con margine operativo a 1.7 milioni mentre i trasporti sono in passivo per 400mila euro, le farmacie continuano a non guadagnare, parcheggi in linea con i dati 2023».

Ninfa Contigiani, Pd: «Stiamo andando avanti con un incremento degli indebitamenti di oltre il 3% nonostante una mole di finanziamenti mai visti prima». L’intervento del capogruppo della Lega Aldo Alessandrini: «La Regione ha escluso che il termovalorizzatore possa realizzarsi a Sforzacosta, si farà in altre zone».

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Ninfa Contigiani

Andrea Perticarari, Pd: «L’assessora non ha detto nulla, non ci ha spiegato perchè la disponibilità di liquidità è passata da 9 milioni di euro a 2,5. Si mette la polvere sotto il tappeto senza dire che non ci sono nemmeno i soldi per fare le manutenzioni».

Il bilancio è stato approvato con 18 voti favorevoli, 4 astenuti e 4 contrari. Ultimo punto in discussione l’acquisizione di un terreno a seguito della donazione di un privato.

«Si tratta dell’offerta di donazione arrivata dalla famiglia Marchetti che ringraziamo per il senso civico dimostrato. Si tratta di un frustolo di terreno di circa 1400 mq che insiste su viale don Bosco dietro il fabbricato ex Gil e dietro la piscina comunale. Area pianeggiante che confina con un’area già di nostra oprpprietà e che quindi va a completare un’raea strategica. Quella zona peraltro soffre la mancanza di spazi verdi e aggregativi: questo incremento del patrimonio pubblico sarà utilizzato immediatamente per dare respiro ai residenti della zona. Un gesto, quello della famiglia Marchetti, apprezzato da tutti».

Interviene Aldo Alessandrini per ringraziare la famiglia Marchetti e aggiunge di sua iniziativa (senza alcun collegamento al recente dato elettorale) un attacco al “suo” assessore Andrea Marchiori chiedendo – tra l’altro – di velocizzare i lavori per le piscine, per via Roma, per rampa Zara. In assenza dell’opposizione arriva Lega Macerata con la replica di quanto già sentito nella scorsa seduta sempre all’indirizzo di amministratori comunali di centrodestra. Infine il consigliere pentastellato Roberto Spedaletti contesta l’assenza di trasparenza e l’arrivo di documenti con errori. L’assessore Marchiori ha annunciato che una signora ha donato, per il tramite di un testamento, al Comune alcuni gioielli da vendere per acquistare un defibrillatore per lo stadio Helvia Recina. La delibera della donazione Marchetti è stata infine approvata all’unanimità.

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