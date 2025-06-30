Incidente tra due auto in contrada Pace a Macerata, un ferito trasportato al pronto soccorso. E’ successo intorno alle 17 in un tratto in curva. Due auto, una Nissan Qashqai e una Bmw Serie 3, si sono scontrate.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale, diretta dal comandante Danilo Doria. Gli agenti si stanno occupando dei rilievi.

Entrambi i conducenti, un uomo e una donna, sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Uno di loro ha avuto bisogno del trasporto in ospedale per accertamenti. Non è grave.