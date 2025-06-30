Scontro tra due auto in curva:
un ferito al pronto soccorso

MACERATA - L'incidente è avvenuto intorno alle 17. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale

- caricamento letture
incidente-macerata

L’incidente sotto la zona della Pace

Incidente tra due auto in contrada Pace a Macerata, un ferito trasportato al pronto soccorso. E’ successo intorno alle 17 in un tratto in curva. Due auto, una Nissan Qashqai e una Bmw Serie 3, si sono scontrate.

incidente-macerata-2-650x488

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale, diretta dal comandante Danilo Doria. Gli agenti si stanno occupando dei rilievi.

Entrambi i conducenti, un uomo e una donna, sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Uno di loro ha avuto bisogno del trasporto in ospedale per accertamenti. Non è grave.

incidente-macerata-1-650x488

 


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alla home page
Quotidiano Online Cronache Maceratesi - P.I. 01760000438 - Registrazione al Tribunale di Macerata n. 575
Direttore Responsabile: Gianluca Ginella. Direttore editoriale: Matteo Zallocco
Responsabilità dei contenuti - Tutto il materiale è coperto da Licenza Creative Commons

Cambia impostazioni privacy

X