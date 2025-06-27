Torna disponibile dal primo luglio un’importante opportunità di sostegno per le persone in condizione di disabilità o non autosufficienza, anche minorenni. Si tratta del bando nazionale “Home care premium” (Hcp) promosso dall’Inps e gestito a livello locale dall’Ambito territoriale sociale 15 in collaborazione con Ircr Macerata. Il programma prevede prestazioni socio-assistenziali rivolte agli iscritti alla Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali Inps (dipendenti e pensionati pubblici), ai loro coniugi e ai parenti di primo grado non autosufficienti.

Il progetto Hcp, che sarà attivo fino al 30 giugno 2028, si articola in due principali tipologie di supporto: una prestazione prevalente, ovvero un contributo economico rimborsato al beneficiario per le spese sostenute in relazione all’assunzione di un assistente domiciliare; e una prestazione integrativa, che consiste nell’erogazione di servizi professionali a domicilio o in ambulatorio. Nel territorio di riferimento, l’Ats 15 e l’Ircr metteranno a disposizione dei cittadini una rete di professionisti accreditati con l’Istituto: tra questi, figure specializzate come fisioterapisti, logopedisti, educatori professionali, infermieri, psicologi, neuropsicomotricisti, nutrizionisti e dietisti.

Il bando completo è disponibile sul sito ufficiale dell’Inps nella sezione Welfare, alla voce “welfare-bandi”. Per presentare la domanda ci si può collegare al Portale prestazioni welfare con le proprie credenziali, oppure rivolgersi al contact center Inps (numero 803164 da rete fissa o 06164164 da rete mobile). In alternativa, è possibile effettuare la richiesta presso i patronati, inserendo il protocollo della DSU e gli estremi del verbale che certifica lo stato di invalidità. Per informazioni e supporto, l’Ircr Macerata è disponibile allo sportello Social point in piazza Mazzini 37/38 o telefonicamente allo 0733263026.

«L’Home care premium rappresenta una grande opportunità per le persone con disabilità e non autosufficienti di avere un aiuto concreto all’interno del proprio domicilio e di essere supportati in un percorso che prevede diverse difficoltà quotidiane – ha commentato il vice sindaco e assessore alle Politiche sociali e pari opportunità Francesca D’Alessandro -. Poter usufruire di questo sostegno e avere a disposizione professionisti in grado di erogare prestazioni specifiche è sicuramente un sostegno molto significativo e ci auguriamo che chi ne ha necessità faccia domanda per accedere al servizio».