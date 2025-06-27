Tempo di passaggio del martelletto al Rotary club Macerata Matteo Ricci: si insedia ufficialmente il nuovo presidente, l’architetto Tobia Sardellini, che guiderà il sodalizio per l’anno rotariano 2025-2026 al via dal primo luglio. La cerimonia si è svolta ieri al ristorante Le case, alla presenza di autorità, soci ed ospiti. La past president del Rotary club Macerata Matteo Ricci, Barbara Antolini, non senza emozione, ha volutamente impostato la cerimonia in modo semplice, ricordando le tante iniziative dell’anno appena concluso e ringraziando tutti i soci per l’impegno e la dedizione dimostrata durante il suo mandato.

Antolini ha idealmente trasmesso in perfetta continuità al presidente Sardellini un importante impegno al servizio della città, del suo miglioramento, del settore sociale e dei meno fortunati, con tanti progetti da realizzare per l’anno rotariano prossimo che vede sempre più partecipazione e coinvolgimento nella comunità maceratese, con la consapevolezza di portare contributi, idee e solidarietà al servizio di tutti. Sardellini, nel ricevere il simbolo della presidenza, ha espresso gratitudine per la fiducia accordatagli e ha presentato la squadra che lo affiancherà nel governo del club per il prossimo anno rotariano. Il nuovo consiglio direttivo vede Francesca Accorsi nel ruolo di presidente incoming, Renzo Tartuferi come segretario, Andrea Cirilli quale tesoriere, Giuseppe Vitali nel ruolo di prefetto e Guido Grandinetti come comunicatore. Il gruppo dirigenziale è completato dai consiglieri Luana Capparuccini, Massimiliano Fraticelli, Gianni Giuli, Lucia Isolani, Sabrina Morresi e Paolo Piccardoni, mentre Barbara Antolini assume il ruolo di past president.



Per quanto riguarda la struttura operativa, sono stati nominati i presidenti delle diverse commissioni: Paolo Giustozzi guiderà l’amministrazione del club, Giorgio Caraffa si occuperà delle relazioni pubbliche, Graziano Grelloni avrà la responsabilità dell’effettivo, Massimiliano Fraticelli dirigerà la commissione Rotary foundation, Marco Sigona coordinerà i progetti e Laura Ricci sarà alla guida dell’azione giovani.

Il nuovo anno rotariano sarà caratterizzato dal motto del presidente internazionale Francesco Arezzo “Uniti per fare del bene”, un messaggio che invita tutti i rotariani del mondo a essere una forza di unità in un contesto globale sempre più frammentato da divisioni politiche, geografiche e ideologiche.









