Ora è ufficiale: la stagione dell’ippodromo Martini di Corridonia, seppur in versione ridotta, è salva. Dopo che nei giorni scorsi era arrivata all’approvazione all’ingresso della società Corri Ippo come gestore dell’impianto, il ministero dell’Agricoltura ha dato l’ok anche alla rimodulazione del calendario estivo delle corse, che partirà il 17 luglio e proseguirà per i successivi sette giovedì.

Il Masaf ha infatti preso atto della mancata organizzazione delle prime due giornate di corsa previste nel calendario originario (quella di oggi e quella di giovedì scorso) e ha annullato le serate del 3 e 10 luglio, dando l’ok per il via della stagione al 17 luglio.

La stagione proseguirà a quel punto con il classico appuntamento serale del giovedì tutte le settimane fino al 4 settembre, giornata di chiusura. Il ministero, contestualmente, ha ovviamente dislocato i montepremi che erano stati assegnati a Corridonia: 116mila euro in tutto, che finiscono per 35mila euro a Tagliacozzo, ulteriori 35mila a Livorno, 23mila euro a Napoli e la stessa somma a Milano.

Alla fine della fiera, quindi, il calendario è salvo per due terzi, un risultato che ad un certo punto sembrava se non utopistico poco ci manca. Solo il 24 maggio, infatti, Corri Ippo era subentrata al Comitato Corse nella gestione dell’impianto, a meno di un mese dal via della stagione.

Ma l’ok del ministero alla sostituzione, nonostante i solleciti dell’amministrazione comunale, è arrivato solo venerdì scorso, quando già era saltata la prima serata. L’auspicio era proprio quello di riuscire a salvare almeno parte delle serate e la missione, in attesa di progetti più strutturati sul lungo periodo, è per il momento compiuta.

(Ma. Pa.)