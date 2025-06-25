Macerata si prepara a rendere omaggio a chi ha lottato per la la sua liberazione. Lunedì 30, dalle 10, si svolgerà la cerimonia ufficiale per l’81esimo anniversario della Liberazione della città dal nazifascismo, al Monumento ai caduti. Era il 30 giugno del 1944 quando i partigiani del gruppo Bande Nicolò entrarono in città e issarono la loro bandiera proprio su quel monumento, segnando simbolicamente la fine dell’occupazione e l’inizio di una nuova fase di speranza e ricostruzione per la comunità maceratese.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, vedrà la partecipazione del sindaco Sandro Parcaroli, del presidente dell’Associazione nazionale combattenti e reduci di Macerata Mauro Radici, della direttrice dell’Istituto storico di Macerata Annalisa Cegna e del vicepresidente della sezione maceratese dell’Anpi Giovanni Smargiassi. Dopo gli interventi istituzionali, le autorità civili e militari presenti si uniranno per la deposizione di una corona in via delle Partigiane. Parteciperanno il Comitato provinciale dell’Anpi, l’Istituto storico di Macerata, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma e le massime autorità civili e militari.