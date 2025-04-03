Chat Gpt, Canva e Gamma, gli imprenditori a lezione di intelligenza artificiale e comunicazione per le imprese. Diciotto manager e dirigenti hanno partecipato al corso promosso da Cna Macerata e rivolto alle imprese del territorio per approfondire le opportunità dell’intelligenza artificiale applicata al mondo del lavoro e dell’impresa.

Diciotto imprenditori hanno partecipato alle tre giornate formative, ricevendo al termine un diploma che attesta la loro attiva partecipazione a un ciclo di incontri denso di contenuti, strumenti e visioni innovative. Durante le lezioni, i partecipanti hanno scoperto come l’intelligenza artificiale possa supportare concretamente il lavoro quotidiano, dalla generazione di contenuti testuali all’ideazione di immagini, fino all’utilizzo di chatbot intelligenti e all’automazione di alcuni processi aziendali.

Gli incontri hanno anche offerto un’introduzione pratica a strumenti come ChatGPT, Canva, Gamma e una selezione ragionata di tool utili per rendere più efficiente la comunicazione aziendale, il marketing e l’organizzazione interna. A guidare il percorso sono state le esperte docenti di Esserci Lab, con un approccio diretto, laboratoriale e orientato alle esigenze delle imprese locali. Tra loro Sara Francia: «In questi incontri abbiamo cercato di trasferire non solo competenze tecniche, ma anche un nuovo modo di pensare il lavoro. L’intelligenza artificiale non è qualcosa di distante o solo per specialisti, può diventare un alleato quotidiano per semplificare, creare e innovare, anche nelle piccole imprese».

Grande soddisfazione anche da parte di Sandra Pinzi, presidente dell’area Comunicazione e terziario Avanzato di Cna Macerata: «La risposta delle imprese è stata entusiasta. È la dimostrazione che c’è voglia di futuro, di innovazione, di strumenti concreti. CNA vuole essere un punto di riferimento anche per la formazione continua, e questo corso è solo un primo passo in quella direzione». «Stiamo già lavorando a nuove proposte formative – aggiunge la presidente – l’aggiornamento non è più un optional, è una necessità. E la Cna sarà al fianco dei propri associati per accompagnarli in questo cambiamento». Gli imprenditori del settore “Comunicazione e terziario avanzato” si rivedranno domani, venerdì, in occasione dell’assemblea del mestiere, in programma alle 19 alla Cna di Macerata.