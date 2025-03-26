Grandinata choc e smottamenti:
«Scene mai viste, serve aiuto» (Foto)

CINGOLI - Le violenti piogge hanno causato disagi e frane nelle località Tavignano e San Vittore. Il sindaco Michele Vittori: «Momenti importanti di difficoltà alla viabilità. Siamo intervenuti con i mezzi chiudendo anche una strada. Un'auto è rimasta bloccata»

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Smottamenti e grandine a Cingoli

di Leonardo Giorgi

Violenta grandinata a Cingoli, smottamenti e strade allagate, in sindaco «Mai visto qualcosa del genere. Ci siamo già attivati per chiedere aiuti». Il primo cittadino del Balcone delle Marche, Michele Vittori, descrive un quadro da incubo sulla perturbazione che si è abbattuta in pochi minuti nelle zone del territorio limitrofe alla provincia di Ancona, in particolare le località Tavignano e San Vittore. L’episodio di maltempo è stato sì breve, ma particolarmente intenso con molti danni.

 

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Si sono registrati diversi smottamenti e uno dei tratti di strada interessati è stato chiuso per diverse ore, prima di essere riaperto a viabilità alternata. «Nel giro di un’ora – spiega il primo cittadino – c’è stata prima una forte pioggia e poi una grandinata che ha causato momenti importanti di difficoltà alla viabilità, interessando la provinciale Valmusone, ma anche diverse strade comunali. Siamo intervenuti con i mezzi chiudendo anche una strada. Anche un’auto è rimasta bloccata. C’è stato uno smottamento importante e quella stessa zona ha una forte produzione vinicola, per questo ci siamo attivati per chiedere aiuti».

Sul posto, oltre agli operai e ai mezzi comunali, anche la polizia locale di Cingoli e di Jesi, protezione civile, carabinieri e vigili del fuoco. La scorsa notte, una violenta grandinata ha colpito anche il territorio di Fiuminata (leggi l’articolo).

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Grandinata si abbatte su Fiuminata: smottamenti, strade e cantine allagate. «Mai vista una cosa del genere» (Foto)


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