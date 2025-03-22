Giro di vite della Compagnia dei carabinieri di Macerata contro alcol e droga. Nella scorsa notte, sono state impiegate otto pattuglie sul territorio, che hanno controllato 95 persone e 27 veicoli, cinque esercizi pubblici e obiettivi ritenuti sensibili.

Cinque persone sono state trovate con la droga e segnalate per uso personale di sostanza stupefacente. Due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e il titolare di un bar è stato denunciato dopo i controlli del Nas per reati riguardanti la salute pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

I controlli sono stati svolti dalle Stazioni dei carabinieri e dal Nucleo operativo e radiomobile, insieme ai colleghi del Nas di Ancona, del Nucleo carabinieri cinofili di Pesaro Urbino e del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Macerata.

In un bar di Monte San Giusto sono stati identificati quattro giovani, che hanno tra i 20 e i 27 anni, due residenti a Monte San Giusto e due a Montegranaro, che detenevano alcuni frammenti di hashish del peso complessivo di 10 grammi e un involucro contenente marijuana del peso di 1,83 grammi. Inoltre all’interno del locale sono stati trovati altri due frammenti di hashish, del peso complessivo di 1,12 grammi, che erano stati abbandonati da qualcuno degli avventori all’arrivo dei militari. I quattro giovani sono stati segnalati per uso personale di sostanze stupefacenti.

Controllato anche un bar di Corridonia, il cui titolare è stato denunciato per reati riguardanti la salute pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Precisamente il Nas ha deferito l’esercente per la detenzione illecita ai fini commerciali di animali di specie protette (ippocampus), è scattata anche una sanzione amministrativa di mille euro per carenze igienico-sanitarie, con richiesta di prescrizioni alla competente Ast. Il Nil ha invece denunciato lo stesso titolare per l’uso di attrezzature prive dei requisiti di sicurezza, comminando ammende per 7.500 euro.

Ispezionato un locale notturno di Macerata, dove è stata identificata una 24enne, residente a Civitanova, trovata con 3,67 grammi di hashish: segnalata per la violazione amministrativa dell’uso personale di sostanze stupefacenti.

I militari della Sezione Radiomobile hanno poi denunciato due donne per guida in stato di ebbrezza: la prima, 31enne, residente in provincia, è stata fermata a Macerata, in via Diomede Pantaleoni mentre era alla guida della sua auto. Aveva un tasso di alcol nel sangue di 1,44 grammi per litro (quindi quasi il triplo rispetto al limite che è di 0,5 grammi per litro). La seconda, una 25enne di Macerata, è stata controllata in contrada Fontescodella, sempre nel capoluogo, e aveva un tasso di alcol di 1,32 grammi per litro. A entrambe è stata ritirata la patente.

(redazione CM)