A Recanati il settimo Congresso provinciale dell’Auser: eletta la nuova presidente, Daniela Muzi, che prende il testimone dal predecessore Antonio Marcucci.

L’incontro dell’associazione che opera nell’ambito sociale e culturale, con particolare riferimento al sostegno degli anziani e alle politiche per l’invecchiamento attivo si è tenuto al ristorante Villa Anton di Recanati. Hanno partecipato Daniele Principi, segretario generale della Cgil di Macerata e Romina Maccari, segretaria generale dello Spi Cgil di Macerata. All’appuntamento di Recanati, l’Auser provinciale è giunta dopo ben 19 assemblee, una ragnatela di presenze che fa dell’associazione una sorta di sentinella del territorio, in grado di rilevarne le problematiche e, poi, suggerire e sostenere le iniziative idonee a risolverle e a far crescere le comunità coinvolte.

Parlando di numeri, la presenza degli iscritti in termini di votanti effettivi è stata del 71,83 % degli aventi diritto e il 99,99% ha approvato il Documento nazionale, in vista del Congresso regionale di aprile e di quello che sarà il primo Congresso della rete nazionale Auser a giugno 2025 che ha per tema: “Comunità – Giustizia Sociale – Passione”.

Dalla relazione di Antonio Marcucci sono emersi anche altri dati interessanti relativi all’attività del Filo d’Argento che nel 2024 ha ricevuto 3.730 telefonate di cui 2.710 per servizi di trasporto sociale, 470 per consegna farmaci e generi alimentari a domicilio, 550 per compagnia telefonica. Le chiamate delle donne sono state 2.820, mentre quelle degli uomini 910.

Al termine del dibattito e dell’approvazione del Documento congressuale finale, Daniela Muzi è stata eletta nuova presidente dell’Auser provinciale di Macerata, prendendo il testimone da Antonio Marcucci (che non poteva più essere rieletto essendo al termine del secondo mandato), al quale sono andanti i ringraziamenti più calorosi da parte dell’assemblea e della neo eletta presidente.

Gli obiettivi annunciati da Daniela Muzi riguardano la volontà di «portare a termine i progetti già iniziati, avvalendomi – ha detto – della preziosa collaborazione dei dirigenti e dei volontari dei Circoli del territorio. Sono loro l’anima e il braccio dell’Auser. Contemporaneamente l’Auser di Macerata cercherà di allargare l’attività di sostegno a favore degli anziani, monitorando, insieme allo Spi-Cgil, le possibili azioni di tutela, in un momento storico che vede il progressivo smantellamento dei servizi dello Stato Sociale e l’evidente volontà di impoverire il Servizio sanitario nazionale a favore della sanità privata».