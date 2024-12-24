di Monia Orazi

Giulio Pellizzari porta la magia del Natale alla casa di riposo Chierichetti di Gagliole. Un pomeriggio speciale ha illuminato l’antivigilia di Natale degli ospiti della casa di riposo Chierichetti di Gagliole, quando il giovane talento del ciclismo italiano, ha fatto loro visita portando doni e condividendo le sue esperienze nel mondo del ciclismo professionistico.

Pellizzari, ciclista camerte di 21 anni diventato professionista nel 2022, ha incontrato gli anziani ospiti della struttura in un’atmosfera di festa e condivisione. L’evento ha visto la partecipazione di numerose autorità locali, tra cui il sindaco di Gagliole Sandro Botticelli, che ha omaggiato l’atleta con un libro sui Borghi più belli, e la presidente della casa di riposo Marilena Paoli, che gli ha conferito un attestato di ringraziamento.

Tra i presenti anche figure di spicco del mondo ciclistico: Carlo Pasqualini, componente della commissione nazionale promozione ciclismo Fci, Francesco Baldoni, presidente del comitato provinciale Fci Macerata, e Giovanni Bartocci, ex allenatore di Pellizzari ai tempi della Polisportiva Matelica. Il pomeriggio è trascorso in un clima di grande cordialità, con gli ospiti che hanno avuto l’opportunità di dialogare direttamente con il campione, ponendo domande sulla sua carriera, gli allenamenti e l’alimentazione. Pellizzari ha donato agli anziani delle piccole biciclette contenenti cioccolatini e ha lasciato alla struttura una sua maglia autografata.

Il momento più toccante è stato quando gli ospiti hanno intonato “Tu scendi dalle stelle”, seguito da un buffet preparato dalle cuoche della casa di riposo. Pellizzari, che nel 2023 ha conquistato importanti risultati tra cui la vittoria al Giro del Medio Brenta e in una tappa del Tour de l’Avenir, si prepara ora a una nuova avventura: da poco 2024 veste infatti la maglia della squadra tedesca Red Bull Bora Hansgroe, dopo aver militato per due anni nella VF Group Bardiani CSF Faizanè.

Il giovane talento ha già dimostrato il suo valore al Giro d’Italia 2024, dove si è distinto nell’ultima settimana di gara, conquistando un prestigioso secondo posto nella ventunesima tappa, alle spalle del campione Tadej Pogacar. La direzione ha ringraziato il giovane per la sua visita e Paola Gerini che l’ha resa possibile.