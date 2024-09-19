“Le vaccinazioni dei pazienti fragili” è il titolo del convegno che si svolgerà sabato all’aula biblioteca dell’ospedale di Macerata, evento accreditato per medici, farmacisti, ostetriche, assistenti sanitari, infermieri e infermieri pediatrici. Ad organizzarlo è l’Unità operativa complessa di igiene e sanità pubblica – Prevenzione malattie infettive dell’Ast Macerata, che si occupa di attività di prevenzione primaria, in prima istanza di vaccinazioni e altre attività comprese nei Livelli essenziali di assistenza.

«I vaccini sono uno strumento di cruciale importanza nella prevenzione e nel contrasto di alcune malattie infettive all’interno della popolazione – spiega Franca Laici, direttrice dell’Isp dell’Azienda sanitaria maceratese – in particolare rivestono un ruolo importante per le persone fragili, che sono maggiormente a rischio di contrarre queste malattie con conseguenze potenzialmente gravi o fatali. Il nuovo Piano nazionale prevenzione vaccinale 2023/2025 ha tra i propri obiettivi quello di promuovere interventi vaccinali nei gruppi di popolazione ad alto rischio per patologia, favorendo un approccio centrato sulle esigenze del paziente».

L’Unità operativa svolge la sua attività verso la popolazione di riferimento dell’Ast attraverso sei sedi distribuite sul territorio: a Civitanova Marche, in via Ginocchi, a Recanati all’ospedale di comunità, a Macerata in via Annibali nella frazione di Piediripa e, infine, nell’area montana negli ambulatori di Camerino, Matelica e San Severino ubicati negli ospedali dei relativi comuni. Le attività degli ambulatori territoriali sono rivolte a varie fasce di popolazione, in particolare a quella pediatrica con l’effettuazione di vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, nonché ad adulti, anziani e soggetti a rischio individuati dal Piano nazionale e regionale sulla prevenzione vaccinale che ha ampliato l’offerta e la gratuità di alcune prestazioni. Da quest’anno sono stati attivati gli ambulatori dedicati alla popolazione fragile all’interno degli ospedali di Camerino e San Severino Marche dal mese di febbraio e di Macerata da aprile. In questi ambulatori vengono eseguite principalmente due vaccinazioni: quella contro l’herpes zoster, meglio conosciuto come fuoco di Sant’Antonio e contro lo pneumococco, responsabile soprattutto di polmoniti e meningiti.

In questo modo si agevola la vaccinazione dei pazienti fragili attraverso percorsi preferenziali: chi si trova già in ospedale per l’effettuazione di altre prestazioni può accedere all’ambulatorio dedicato senza necessità di prenotazione. Questo approccio, ispirato ai principi di medicina di opportunità e prossimità, va ad implementare l’accesso agli ambulatori distribuiti su tutto il territorio. «In occasione della campagna antinfluenzale e anticovid, l’offerta verrà ampliata attraverso ambulatori straordinari dedicati. – comunica Laici – quest’anno sarà prevista negli ambulatori ospedalieri anche la vaccinazione contro l’influenza per gli operatori sanitari dell’Ast».

Tra le attività degli ambulatori vaccinali vi è anche quella di Centri di medicina dei viaggi e profilassi internazionale dedicati ai viaggiatori ai quali viene offerta la consulenza della medicina dei viaggi e l’erogazione delle prestazioni vaccinali. In prossimità di un viaggio risulta, infatti, di cruciale importanza effettuare un controllo delle vaccinazioni di routine previste dal calendario, in base all’età e alle condizioni di rischio, colmando le lacune nella copertura vaccinale. I viaggi rappresentano, infatti, una buona opportunità per rivedere e aggiornare lo stato immunitario di bambini, adolescenti e adulti eseguendo o completando le vaccinazioni di routine. A seconda della destinazione può essere raccomandata l’effettuazione di vaccini specifici contro patologie associate al viaggio. «La giunta regionale ha investito nel potenziamento delle vaccinazioni, uno strumento importante specie per garantire il diritto alla salute della popolazione anziana e fragile», dichiara il vicepresidente della giunta e assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini.

Infine, per quanto riguarda l’ambito della Uoc Prevenzione delle malattie infettive cronico-degenerative, notevole e crescente importanza riveste la gestione delle notifiche di malattie infettive, che si esplica attraverso la sorveglianza, contact tracing e disposizione di misure a tutela della salute pubblica al fine di arginare il rischio di insorgenza di focolai locali. Tali azioni, oltre che nella popolazione generale, vengono messe in atto all’interno delle comunità lavorative, scolastiche e socio-sanitarie attraverso l’adozione di misure contumaciali e interventi educativi e informativi. «Il Servizio di igiene e sanità pubblica svolge un ruolo fondamentale nella tutela della salute collettiva attraverso la prevenzione delle malattie, la promozione della salute e il miglioramento della qualità della vita della nostra popolazione – dichiara il direttore generale dell’Ast di Macerata Marco Ricci – la sua articolazione attraverso le sedi distaccate dell’azienda nei vari Comuni di riferimento ci permette di erogare le prestazioni in modo capillare e diffuso sul territorio dell’Ast a vantaggio sia dei cittadini che vivono nelle zone costiere che di quelli dell’entroterra montano. L’attivazione da quest’anno dell’ambulatorio dedicato ai pazienti fragili, all’interno dei nostri ospedali, innalza il livello dell’offerta sanitaria che i nostri professionisti sono in grado di garantire all’utenza».