Demolizioni a Ussita,
al via il secondo step

SISMA - Approvato il progetto esecutivo che riguarda nove edifici nelle frazioni di Sasso e Casali: un intervento da 970.700 euro

- caricamento letture

casali-ussita

Casali di Ussita

Dopo il termine dei lavori a Castelfantellino e Sorbo, parte il secondo “programma di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati” a Casali e Sasso, nel comune di Ussita. L’Ufficio speciale ricostruzione (che ricopre il ruolo di soggetto attuatore), infatti, ha approvato il progetto esecutivo relativo alle frazioni di Casali e Sasso. Il costo totale previsto dell’intervento, che comprende lavorazioni su 9 edifici (7 a Casali e 2 a Sasso), è di 970.700 euro, con la partenza che avverrà entro la fine dell’anno. «Tra gli interventi da attuare – spiega il commissario straordinario Guido Castelli – è previsto lo smontaggio controllato, demolizione, rimozione, trasporto e recupero delle macerie degli immobili che, con le loro rovine, macerie o opere provvisorie impediscono o ostacolano la ricostruzione e che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità. Si tratta di un ulteriore passo in avanti in ottica di rilancio del nostro Appennino colpito dal sisma, per cui ringrazio sentitamente l’Usr e la Regione guidata dal presidente Acquaroli».

«Ringrazio il Commissario Castelli e l’Usr per l’impegno che dedicano ai nostri territorio e, in particolare alla comunità di Ussita – dichiara la sindaca Silvia Bernardini -.Questi lavori sono la premessa indispensabile per la ricostruzione e rinascita anche delle nostre frazioni: l’auspicio è che si potranno avviare anche i successivi intreventi di riedificazione in tempi rapidi. Quella di Ussita è una comunità che ha dovuto affrontare pesanti difficoltà, ci auguriamo che i segnali positivi che finalmente vediamo diventino sempre di più».

Visto che le demolizioni avverranno all’interno di zone rosse non sono stati presi particolari accorgimenti per quanto riguarda la sicurezza della pubblica incolumità, in quanto trattasi comunque di aree interdette. L’accesso alle zone verrà comunque impedito al personale non autorizzato attraverso transenne e cancelli appositi e le intere aree verranno opportunamente allestite per ospitare il personale. All’interno delle superfici di cantiere sono state individuate delle zone atte al deposito temporaneo del materiale lapideo che verrà poi, dopo un’attenta cernita, riposizionato nella sede di sedime di ogni singolo edificio. Contestualmente saranno organizzati degli spazi, adiacenti e consoni ad ospitare i proprietari degli immobili che verranno demoliti, per garantire il recupero di beni, qualora ancora ve ne fossero, affettivi o di valore. Quest’ultima zona sarà monitorata da personale addetto, coperta e messa in sicurezza.

Articoli correlati

cassazione-2-55x55

La Cassazione: sì alla Busta paga pesante. Rimborsi in arrivo per i terremotati

castelli

Gli ultimi giorni del Cas: da settembre la misura va in soffitta

Castelli-lucarelli-camerino-1-55x55

Tutela dei palazzi storici, nasce un tavolo di concertazione

san-lorenzo-in-colpolina

Fiastra, via libera al progetto per San Lorenzo in Colpolina: lavori per 700mila euro

IMG_1930-2-55x55

“Una serata per ricominciare”: un’operazione solidale nel segno di musica, poesie e balli

valfornace-scuola

Polo scolastico Ugo Betti, iniziano i lavori a Valfornace

sisma-visso4-55x55

«A otto anni dal sisma la ricostruzione sta finalmente dando i suoi frutti»

IMG_20240821_090356-55x55

“Una serata per ricominciare”, l’appuntamento al teatro di Caldarola

GENTILUCCI_2024-e1718798134351-55x55

«Ricostruzione da accelerare, anche nelle frazioni»

polo-tolentino

Nuovo polo scolastico, liquidati i primi 4,7 milioni. «Strategico per tutto il Maceratese»

sae-affitto-e1723288568963-55x55

«Un bando per riassegnare le Sae con affitti calmierati a chi ancora non ricostruito»

quartiere-associazioni-camerino-3-55x55

Ecco il Quartiere delle associazioni «Un’opera che va a colmare un vuoto di spazi causato dal sisma»

Grimaldi_Confindustria_FF-12-55x55

«Castelli sta facendo bene, come prima Legnini: ora però serve unità»

castelli_mengoni

Sisma, l’endorsement di Confartigianato: «Castelli ha posto le basi per una ricostruzione solida e duratura»

arte-in-centro-camerino-4-55x55

L’arte torna in centro, ecco la mostra coi tesori di Camerino «Un atto di ripartenza»

simone-livi-fdi

«Carancini rosica e strumentalizza il sisma, sbloccato il 95% degli interventi»

carancini-casini

«Ricostruzione, rapporto boomerang. I dati parlano chiaro: con Castelli le pratiche hanno rallentato»

francesco-battistoni

Via libera al Decreto Ricostruzione, lo stato di emergenza fino al 2025 per Camerino, Montecassiano e Treia

castelli-lollobrigida

«Lo sviluppo agro-silvo-pastorale per frenare l’abbandono del territorio». Protocollo con il ministro Lollobrigida

macereto

«Stipendi non pagati agli operai, a rischio il cantiere di Macereto»


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alla home page
Quotidiano Online Cronache Maceratesi - P.I. 01760000438 - Registrazione al Tribunale di Macerata n. 575
Direttore Responsabile: Gianluca Ginella. Direttore editoriale: Matteo Zallocco
Responsabilità dei contenuti - Tutto il materiale è coperto da Licenza Creative Commons

Cambia impostazioni privacy

X