Sesto mandato consecutivo per il presidente Riccardo Russo alla guida del Consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.

Ieri l’insediamento «con l’obiettivo – si legge in una nota – di sostenere e consolidare il ruolo cruciale del consulente del lavoro in un ambiente aziendale sempre più intricato. La formazione della nuova leadership riflette l’impegno comune verso l’eccellenza e il sostegno alle imprese in un periodo di particolare necessità».

L’Ufficio di presidenza, oltre che da Russo è composto da Donella Arrà nel ruolo di segretario e Simone Borgogna come tesoriere. I consiglieri sono Maria Laura De Santis, Tamara Capradossi, Roberto Buccioni e Massimo Moscioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, responsabile della supervisione finanziaria, è presieduto da Piercarlo Palombari, affiancato da Chiara Popolo e Roberta Pennacchioni, e manterrà la carica fino al 22 febbraio 2027, coprendo il triennio 2024-2027.

«In un momento in cui le imprese – continua la nota – richiedono assistenza e consulenza altamente professionale, il nuovo Consiglio si propone di rafforzare ulteriormente il ruolo del consulente del lavoro. La sicurezza nei luoghi di lavoro è un elemento essenziale di questo impegno, sottolineando l’importanza di conciliare competenze imprenditoriali e legalità con il rispetto dei lavoratori».

Il presidente Riccardo Russo, ha affermato: «Siamo pronti a difendere con forza il nostro ruolo, sia come giuristi che come tecnici. Con competenze sempre più ampie, affronteremo le sfide del nuovo mercato del lavoro, offrendo consulenza mirata. Combatteremo contro l’illegalità e l’abusivismo, nel rispetto delle altre professioni. Siamo certi di poter contare su una formazione mirata e tempestiva, e non ci tireremo indietro di fronte alle sfide che il futuro ci riserva».