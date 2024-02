Benvenute “Imprese accoglienti”: seguendo il motto “diventa testimonial del tuo territorio”, Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo presenterà lunedì 12 febbraio un nuovo progetto che mette al centro il turismo esperienziale del territorio.

Questo primo incontro, gratuito, si terrà dalle 16 nell’auditorium della sede di Macerata in via Rodolfo Tambroni Armaroli. Ospite d’onore, il noto giornalista ed esperto enogastronomico Carlo Cambi, che rifletterà con la platea sulle potenzialità turistiche del territorio, sul turismo esperienziale e sul potere attrattivo dell’artigianato.

«In questo percorso, Confartigianato pone il turismo come leva di un piano che sfrutta le potenzialità delle Marche, una regione che si caratterizza per le innate qualità culturali, naturalistiche, architettoniche ed enogastronomiche: peculiarità che la rendono mèta ideale di una nuova tipologia di visitatore, alla ricerca di nuove forme di attrattività – si legge in una nota -. Confartigianato coinvolgerà gli attori in campo, proponendo una specifica formazione che sensibilizzi sulla propria appartenenza ad un territorio ricco di saperi, per affinare l’accoglienza del turista nei nostri luoghi offrendo un’esperienza esclusiva. Imprese accoglienti seguirà poi una più ampia strategia, che verrà presentata durante la giornata inaugurale.

L’appuntamento di lunedì 12 febbraio vedrà anche gli interventi di Emanuele Piunti, vicepresidente InsideMarche e titolare dell’agenzia Movimondo e di Riccardo Golota, responsabile Marketing e Sviluppo di Confartigianato interprovinciale. È possibile iscriversi all’incontro sul sito .