E’ stato trovato morto Alessandro Domesi, il ragazzo di 22 anni di Montefano scomparso da due giorni. Il corpo è stato trovato dai carabinieri stamattina, in contrada Casone, a Montefano, vicino a un casolare abbandonato. Secondo le prime informazioni era nella sua auto, in mezzo a un campo.

Il giovane operaio aveva fatto perdere le proprie tracce sabato sera. Ieri a presentare denuncia sono stati i familiari, dopo che non l’hanno visto rientrare a casa e per ore non sono riusciti a contattarlo. Secondo quanto ricostruito, il giovane era uscito di casa sabato sera per andare da un’amica a Porto Recanati. Avrebbe preso la sua auto, una Seat Arona con il tettino bianco, ma a Porto Recanati non sarebbe mai arrivato. Ieri i genitori si sono presentati dai carabinieri e così è scattato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

Stamattina il tragico ritrovamento. Stando ad una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un gesto volontario.

(in aggiornamento)