Sfreccia in sella ad una bici a pedalata assistita, quando i carabinieri della compagnia di Macerata lo hanno visto “in volata”, non sapevano se fosse un velocista o, come poi è stato accertato, un “ciclista” che aveva manomesso e modificato la bici per andare più veloce.

E’ incappato nei controlli dei militari su strada un 23enne pakistano residente a Macerata che scorrazzava per le vie cittadine alla guida di una bici con pedalata assistita. Proprio la velocità del veicolo aveva insospettito i militari che, nutrendo sospetti sul fatto che il mezzo fosse stato modificato, hanno approfondito il controllo.

In effetti il mezzo era dotato di uno strumento che fungeva da acceleratore e le verifiche effettuate alla motorizzazione civile hanno permesso di accertare la non conformità del veicolo alle norme del codice della strada relative al velocipede, che rientrava nella categoria superiore di ciclomotore e non più di bicicletta. Salatissimo il conto per il 23enne: oltre al sequestro del mezzo sono state elevate una serie di sanzioni per un totale di 6.128 euro per mancanza del certificato di circolazione, assenza di copertura assicurativa, guida senza patente, guida senza casco.

I militari del Nucleo radiomobile hanno fermato anche una Citroen Picasso in piazza Mameli a Macerata, alla guida un 20enne residente nel capoluogo risultato al volante in stato di ebbrezza. Al momento del controllo la condotta dell’automobilista aveva destato dubbi e perplessità e i carabinieri hanno effettuato il test. Alla prova dell’etilometro il 20enne aveva un tasso alcolemico pari a 1,08, poco più del doppio rispetto alla soglia limite. Per lui il ritiro della patente. E’ stato segnalato anche alla procura per incauta condotta.