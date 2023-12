«Vorrei rassicurare i consiglieri di minoranza del gruppo Centro Destra Sangiustese, i quali lamentano il mancato rimborso dei centri estivi, che l’ufficio ha effettuato gli ultimi mandati di pagamento (203 in tutto) il 6 dicembre». E’ l’assessore al Bilancio Mauro Spinelli a rispondere agli attacchi dell’opposizione sui centri estivi.

«Le famiglie che hanno fatto domanda – spiega Spinelli – riceveranno direttamente il bonifico in conto corrente nella settimana entrante, senza doversi recare dall’associazione organizzatrice a riprendere la cifra in contanti e la ricevuta. Un regalo, se di questo si tratta, che arriverà direttamente sotto l’albero, volendo parafrasare i colleghi della minoranza in Consiglio. Di fronte ad una procedura adottata per la prima volta quest’anno, ci possono stare dei tempi un po’ più lunghi (lo scorso anno si è pagato a novembre) e vedremo di ridurli per il futuro, ma bisogna abituarsi a questi sistemi legati alla PA digitale dove certificati, documenti e domande di contributo si effettuano direttamente sul sito internet dell’ente. Certamente, conosciamo le reazioni del centrodestra fronte ad ogni novità, ma questo atteggiamento “conservatore” non aiuta a far comprendere ai cittadini come stanno cambiando le cose. Piuttosto – conclude Spinelli – vorrei dire a chi ambisce ad amministrare il Comune che, più che delle procedure, si dovrebbe preoccupare di come mantenere in piedi queste attività nei prossimi anni, vista la politica di “spending review” che sta mettendo in atto governo di Centro Destra con tagli significativi ai comuni che debbono erogare servizi ai cittadini, ai diversamente abili, agli anziani e a chi è in difficoltà».