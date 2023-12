Eccola la prima battaglia del nuovo Centro Destra Sangiustese unito. L’opposizione compatta mette nel mirino un’iniziativa lodevole che però, a causa dei ritardi della burocrazia, ha finito per diventare un boomerang: il ritardo che il Comune sta accumulando nei rimborsi alle famiglie per i centri estivi, ritardi accumulatisi a causa del cambio nel meccanismo dei rimborsi stessi.

«A maggio l’amministrazione pubblicò un avviso per la realizzazione dei centri estivi, con la novità più importante che riguardava la destinazione del contributo, non più diretto alle associazioni ma alle singole famiglie, tramite l’invio della domanda di rimborso che poteva essere presentata dall’1 al 30 settembre – sottolinea il gruppo in una nota – nel consiglio comunale del 26 giugno abbiamo fatto presente che questa scelta avrebbe provocato un aggravio per l’ente, per via delle centinaia di domande da esaminare, a fronte degli anni precedenti in cui il carico di lavoro avrebbe interessato esclusivamente le associazioni coinvolte, e un conseguente disservizio. L’avevamo detto e oggi, dopo tre mesi, nessuna delle domande presentate ha avuto un riscontro, causando disagio alle persone meno abbienti».

Effettivamente, in albo pretorio non c’è alcuna delibera né determina legata alla liquidazione dei contributi relativi all’anno 2023, mentre lo scorso anno, con il vecchio sistema dei contributi alle associazioni, la liquidazione avvenne già il 3 novembre 2022: d’altro canto c’erano soltanto quattro soggetti da rimborsare (per un totale di 17.784,40 euro). Per l’estate scorsa, i progetti approvati erano stati sette (4Play asd, Asd Il Boschetto, due della parrocchia Santo Stefano, L’isola del tesoro, Spartak San Giusto, Croce Verde) per altrettante associazioni/enti organizzatori: chiaro che, a livello meramente operativo, sia molto più facile gestire sei documentazioni che le centinaia presentate dalle famiglie. «Famiglie che hanno anticipato i soldi e, a pochi giorni da Natale, non hanno ancora ricevuto niente – conclude il Centro Destra Sangiustese – speriamo che almeno prima delle festività i cittadini possano ricevere il loro regalo».

(Ma. Pa.)