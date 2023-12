Alla Cop28 di Dubai domani nel paglione Italia si parlerà della ricostruzione nell’Appenino centrale. Tra i relatori il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli. Nocciolo del convegno la ricostruzione che si adatta ai cambiamenti climatici. Tra i nodi anche il problema dello spopolamento come primo nemico da combattere per provare a vincere la crisi climatica. Il sindaco di Camerino parlerà dell’esperienza del Bando Cer nella programmazione finanziaria del Next Appennino. Appuntamento alle 16 italiane (il convegno sarà trasmesso in diretta su Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4-c-Rds4yeI)- «Un’occasione unica – spiega il sindaco di Camerino – dove avrò l’onore di intervenire insieme al collega sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, alla presenza sia del senatore Guido Castelli, Commissario straordinario alla ricostruzione, sia del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Parleremo della comunità energetica dove la città di Camerino è capofila, insieme ad altri enti del territorio, quindi un’occasione per parlare di nuovo della ricostruzione del centro Italia ma soprattutto di quelle che son le opportunità che, al di là della ricostruzione, la città di Camerino sta cogliendo. Si tratta infatti di una delle primissime comunità energetiche – prosegue Lucarelli- e andremo nel prossimo anno ad affrontare la realizzazione del bando e la realizzazione, appunto, di questa nuova comunità. Sicuramente un passo in avanti anche dal punto di vista della transizione ecologica ma soprattutto per attenuare il fenomeno dello spopolamento, in considerazione anche del fatto che gli interventi di ricostruzione non solo edilizia vadano a migliorare la qualità di vita nei nostri territori affinché diventino sempre più attrattivi. Un sincero grazie per l’opportunità al commissario Guido Castelli».