Alessia Scoccia e Alex Sagretti hanno coronato il loro sogno d’amore. La coppia di Macerata ha pronunciato stamattina il fatidico sì all’Abbazia di San Claudio al Chienti.

Grande festa per Alessia 41 anni, impiegata dal sorriso contagioso, e Alex, 39 anni, termotecnico con la passione per il calcio. Per la coppia il matrimonio è la ciliegina sulla torta di una lunga storia d’amore: galeotta fu l’azienda dove entrambi tutt’oggi lavorano. Da allora infatti non si sono più lasciati.

Al termine della messa la festa prosegue al ristorante Villa Bianca di Montegranaro. Agli sposi vanno i migliori auguri da tutti gli amici, parenti e colleghi accorsi per brindare l’inizio di questa nuova vita da marito e moglie.