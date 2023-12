«Illuminare in maniera idonea e permanente la Sfera di Umberto Peschi». David Miliozzi, capogruppo di Insieme per Macerata rilancia dopo il botta e risposta con l’assessore Riccardo Sacchi. La questione riguarda la scultura in ferro realizzata dall’artista maceratese che lui stesso ha voluto davanti allo Sferisterio ad evocare l’internazionalità del monumento. In particolare, nel mirino del consigliere di opposizione, sono finite le luci natalizie che hanno illuminato la scultura e che lo stesso definisce «fili penzolanti poco attinenti alla poetica dell’artista, che hanno creato disappunto in tanti amanti del lavoro del Maestro». L’assessore Riccardo Sacchi aveva rinviato la critica al mittente come «strumentale».

Miliozzi torna quindi alla carica con una mozione che sarà discussa in Consiglio comunale e chiede di «valorizzare la qualità e la storia di questa scultura, che a tutti gli effetti è un simbolo della nostra città».