Il Natale è ormai alle porte e Macerata, come ogni anno, si prepara ad affrontare il periodo delle feste. Tra vetrine illuminate e negozi allestiti per celebrare la fine dell’anno, anche il Centrale aspetta ospiti e clienti tra le sue accoglienti mura». Ambienti suggestivi dove pranzare o cenare al caldo, senza rinunciare alla qualità, al gusto e alla bellezza? E’ quello che offre il gruppo Centrale che, del resto, non è solo piazza della Libertà.

Addentrandosi nella pizzeria del Centrale, infatti, un affascinante grottino accoglie gli ospiti: un ambiente informale e riservato, dove stile e gusto si fondono per regalarti un’esperienza da non dimenticare. Per un’occasione più formale e raffinata, basta spostarsi nel lato sud della piazza, dove, dopo aver varcato la porta del ristorante del Centrale, non si potrà che rimanere a bocca aperta. Un grande spazio affrescato, con lampadari d’epoca e il calore del legno, è la location perfetta per cene di lavoro, pranzi tra colleghi, ricorrenze in famiglia.

«Il cibo e il buon vino non mancano – fanno sapere i titolari – lo staff ti attende con professionalità e cortesia, la bellezza è tutta intorno a te: cos’altro serve per celebrare al meglio il periodo natalizio?».

(Articolo promoredazionale)