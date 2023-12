Più di 15 metri d’altezza, il più alto albero di sempre: l’abete di Natale, nella cornice di piazza del Popolo, ha acceso le luci della festa alla quale si accompagneranno concerti, mercatini, tombolate, visite guidate, incontri con l’autore, rassegne dialettali, spettacoli a teatro, appuntamenti al cinema, laboratori, il Capodanno in piazza con Patrick dj di Radio105, il ritorno del Presepe vivente al castello e tante altre iniziative, fino alla festa dell’Epifania.

Con una cerimonia ufficiale, alla quale hanno preso parte il sindaco Rosa Piermattei, il presidente del Consiglio comunale Sandro Granata, la giunta comunale e la maggioranza insieme a tanti settempedani, è stata aperta anche la rassegna “E’ Natale!” con un cartellone che andrà avanti fino all’inizio del nuovo anno. A benedire l’iniziativa è intervenuto anche padre Luciano Genga, nuovo parroco della basilica di San Lorenzo in Doliolo.

Per il grande abete, arrivato da un’area verde del rione San Paolo, sono state utilizzate ben 35mila maxi luci led che animano lo stesso di uno scintillio unico. Nell’ovale simbolo della città, insieme all’albero, è stato ricreato anche un vero e proprio focolare domestico per ricreare l’intimità delle nostre case ed è stato realizzato un piccolo luogo di incontro con due poltroncine sulle quali si sono accomodati due Babbi Natale che, nella cerimonia di apertura, si sono intrattenuti per foto ricordo e qualche iniziale scambio di auguri. Tra le installazioni anche una bella panchina, sulla quale accomodarsi per scattare immagini con lo sfondo del grande albero illuminato alle spalle, e un altro spazio verde con due renne illuminate. A fare da contorno alla cerimonia d’accensione delle luci, l’esibizione della scuola di ballo F. A. Team Academy e l’animazione di Multiradio.

Con il lungo weekend dell’Immacolata la festa ora entra nel vivo: venerdì ci sarà infatti il mercatino di Natale in piazza del Popolo per tutta la giornata. L’iniziativa è a cura della Pro Loco. Nel pomeriggio visite guidate “Tra vicoli e piazze alla scoperta delle chiese nascoste o scomparse del centro storico” e concerto sotto l’albero con il maestro Marco Santini e la voce di Rosa Sorice. Sabato pomeriggio visita guidata “San Severino classic tour: alla scoperta delle bellezze del centro storico della città”, rassegna “Dialettando sotto l’albero” a cura del gruppo teatrale L’Alternativa e incontro con l’autore Carlo Cambi dedicato a “Il valore dell’accoglienza”. In serata, invece, concerto dell’Accademia musicale Feronia “Viaggio in Italia”. Domenica, infine, visita guidata, a cura della Pro Loco, “Fonti e fontane: l’acqua e la città” e, sempre nel pomeriggio, concerto Blues Brother Show con la Treia Street Band.