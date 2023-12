Una via intitolata a Pasqualina Pezzola

di Laura Boccanera

Per tutti quella strada era “La Montesanta”, lì viveva Pasqualina Pezzola, la sensitiva civitanovese famosa in tutto il mondo. E presto il tratto di strada di via del Casone che va dalla rotatoria di via Dante Alighieri al passaggio a livello, sarà dedicata a lei.

La giunta ha recepito infatti la proposta della commissione toponomastica che già lo scorso marzo aveva deciso di dedicare un’area alla sensitiva civitanovese scomparsa a 97 anni nel 2006. Oltre all’intitolazione verrà anche realizzata una targa in acciaio inox raffigurante l’immagine di Pasqualina e a disegnarla sarà l’artista Alessandro Pizzuti.

Pasqualina Pezzola è stata parte della storia della città e d’Italia: i suoi “poteri” sono stati studiati e analizzati anche da scienziati allo scopo di riuscire a capire come riuscisse, lei di estrazione bassa e senza studi specifici, a diagnosticare anche malattie e disturbi meglio di luminari e dottori. La sua fama e le sue virtù sono state un vero mistero del ‘900 rimasto inspiegato e senza precedenti. Si narra che personaggi come Franco Zeffirelli, Federico Fellini e Fred Buongusto fossero suoi abituali frequentatori. Si dice addirittura che alcuni messi pontifici si rivolsero a lei quando le condizioni di salute di papa Pio XII prima e di papa Giovanni XXII poi si fecero critiche e portarono i due pontefici alla morte.