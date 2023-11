Prosegue per tutto l’inverno e la primavera “Filosofarte”, la rassegna itinerante dedicata all’arte e alla filosofia ideata dal presidente della commissione cultura di Civitanova, Gianluca Crocetti. In programma 8 eventi che si terranno tutti, a partire dalle 20, al ristorante La Locanda sul mare, sul lungomare nord.

Questa mattina l’incontro tra i protagonisti della rassegna, il sindaco Fabrizio Ciarapica e Gianluca Crocetti. «Filosofarte è la testimonianza di come Civitanova sia una città culturalmente viva – ha detto il sindaco –. Questi eventi, volti a promuovere la conoscenza della filosofia e dell’arte, stimolano riflessioni ed invitano alla condivisione».

Primo appuntamento domani, con la cantante Eleonora Cervellini. «E’ un rassegna che sta andando bene – commenta l’ideatore Gianluca Crocetti – sta riscuotendo un buon successo di pubblico e questo non può che rendermi felice. Abbiamo numerosi ospiti, tutti di grande interesse che sapranno intrattenere e incuriosire il pubblico con argomenti variegati e di genere diverso». Si continua il 22 dicembre con il violinista Valentino Alessandrini. Il 19 gennaio sarà la volta del filosofo e performer teatrale Cesare Catà. Il 9 febbraio torna Diego Fusaro ed il 15 marzo incontro con la divulgatrice sanitaria Ilaria Rossiello. Lunedì 8 aprile sarà la volta di Paolo Morbidoni con l’Abbecedario Filosofico. Presentazione del libro “Potremmo fare in modo che l’espresso per Hogwarts passi domani”. A chiudere la rassegna il tenore Augusto Celsi, premio nazionale “I marchigiani dell’anno” (19 Aprile) e il dj Ezio Mancini (10 maggio).