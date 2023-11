Sabato 2 dicembre dalle 17 alle 20 appuntamento con la degustazione dei panettoni artigianali realizzati dai maestri della pasticceria bar Fiordilatte Malatino a Sambucheto di Montecassiano, arricchita da un’ampia esposizione di composizioni natalizie ideali da regalare e un bellissimo faro di circa dieci chilogrammi scolpito interamente nel cioccolato, dettagli inclusi.



«È un simbolo a cui abbiamo pensato per sperare in una “luce nuova” che riesca ad illuminare questi periodi incerti – ha affermato Gianluca Malatino, uno dei due soci, – è il nostro augurio per i nostri clienti. Realizziamo anche soggetti in cioccolato su richiesta, sono regali molto apprezzati ed originali».

Sono ben 33 gli anni di esperienza che fanno della pasticceria Fiordilatte Malatino un punto di riferimento del territorio per gli amanti della piccola pasticceria e dei dolci a lievitazione naturale. «In concomitanza dell’iniziativa “Natale del Sambuco” abbiamo pensato di accogliere tutti i clienti che già conoscono le nostre creazioni ma anche coloro che sono curiosi di assaggiare le tante varianti del dolce tipico natalizio a cui teniamo tanto – ha spiegato Daniele Malatino -. Abbiamo i panettoni classici, tradizionale, mandorlato o al cioccolato, a quelli con varie farciture. Poi ci sono i Panzupponi, a marchio registrato, che realizziamo con una leggera bagna al liquore, come il “Fior d’espresso” con gocce di cioccolato fondente e una spruzzata di espresso, il “Profumi del Conero” con frutti di bosco, canditi, pepite di cioccolato bianco e liquore alle marasche, il “Marroni e rum” e il “Fichi e rum” con pinoli e noci. Ci saranno anche i nostri torroni anch’essi in vari gusti, dal classico nocciolato al tenero fondente o al pistacchio, ce n’è per tutti».

La degustazione si svolgerà negli ampi locali della pasticceria ma anche nello store al primo piano. «Lo spazio espositivo ci dà la possibilità di mostrare e offrire ai clienti tutte le composizioni realizzabili con i nostri prodotti – ha concluso Gianluca Malatino -, da regalarsi o da portare in dono durante le festività e dare un tocco di originalità alle riunioni con parenti ed amici. Sono panettoni realizzati nei nostri laboratori con materie prime selezionate per la loro eccellente qualità e il nostro lievito naturale “vivo”, come lo facevano le nonne di una volta, rinnovato regolarmente».

La pasticceria bar Fiordilatte Malatino si trova in via Nazionale 8 a Sambucheto di Montecassiano. Per informazioni si può contattare il numero 0733 2904560 o visitare il sito ufficiale. Seguite la pagina Facebook e Instagram.

(Articolo promoredazionale)