Un’auto elettrica va a fuoco e scoppia un incendio nell’officina Cascioli a Civitanova. Il rogo ha danneggiato altre 3 vetture e alcune apparecchiature, danni per decine di migliaia di euro. E’ successo stanotte nell’officina a fianco alla concessionaria. L’allarme è scattato verso l’una, lanciato da una guardia giurata che ha visto uscire del fumo. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco. Ci sono volute quattro ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Secondo una prima ricostruzione, probabilmente il rogo è partito dalle batterie al litio in carica che per irraggiamento hanno fatto incendiare un auto elettrica. Le fiamme hanno fatto poi crollare parte del controsoffitto. Danneggiate altre tre vetture e le apparecchiature. I vigili del fuoco non hanno trovato tracce evidenti di innesco, per cui si pensa che il fatto possa essere accidentale. Sul posto però questa notte sono arrivati anche gli agenti del Commissariato di Civitanova per i rilievi. Le indagini sono in corso.

(in aggiornamento)