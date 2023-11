di Francesca Marchetti

La città della poesia ha da poco conquistato una menzione nella prestigiosa Guida Michelin grazie all’inserimento del ristorante Casa Bertini tra le new entry per il 2024. «È stata una grande sorpresa e soddisfazione, noi dello staff siamo tutti molto contenti di essere stati selezionati dopo solo un anno e mezzo di attività – ha affermato Andrea Bertini, chef e titolare del ristorante -. Era un obiettivo ambizioso che ora è un bel traguardo, ci aiuterà ad acquisire visibilità . Siamo orgogliosi di far parlare il nostro territorio attraverso la cucina».

Il raffinato ristorante leopardiano, aperto nel 2022 nel quartiere Le Grazie, va a fare gruppo con altri ristoranti del territorio maceratese menzionati. «Mesi fa ho ricevuto una email dallo staff Michelin in cui ci avvisavano che Casa Bertini era stata “attenzionata” – ha spiegato Bertini – , degli ispettori sono venuti in incognito e fino a martedì 14 novembre non abbiamo ricevuto altre comunicazioni, per cui pensavamo che non fosse ancora arrivato il nostro momento. Invece quella sera, durante la presentazione della Guida Michelin 2024, abbiamo scoperto di essere ufficialmente menzionati. Anzi, me l’ha detto un mio amico, io stavo cucinando mentre facevano la diretta. Lui era entusiasta, io ho sentito una scarica di adrenalina ma ho subito pensato che ora inizia la vera sfida».

Casa Bertini è uno dei 39 ristoranti marchigiani che hanno meritato una recensione dalla storica “Guida rossa” (questo il link al sito Michelin). «Il nostro obiettivo è la soddisfazione dei nostri clienti, che rimane la cosa più bella, quindi più ne soddisfiamo meglio è – ha continuato lo chef recanatese, ex allievo dell’accademia Gualtiero Marchesi – C’è da lavorare con l’entusiasmo e l’impegno che abbiamo messo finora, anzi è come ripartire da zero per lavorare ancora meglio. Tra i nostri piatti simbolo, che prendono spunto dalla tradizione marchigiana con delle influenze piemontesi, abbiamo i plin di pollo in potacchio, i cannelloni di cacciagione, il coniglio e il maialino. Sono piatti a cui i nostri clienti sono affezionati, rimangono in carta anche col variare del menu».

Insieme ad Andrea Bertini ci sono Matteo Ressico, direttore di sala, Luca Coppa, secondo chef e Silvia De Angelis. Ogni tanto un vip e, forse segno del destino, anche uno chef stellato. «Uno dei più grandi chef italiani, Moreno Cedroni, 2 stelle Michelin, è venuto da noi la scorsa estate, ospite di un evento che si concludeva a cena nel nostro ristorante – ha concluso chef Bertini – Per me lui è un maestro, e alla fine della cena c’è stato uno “scambio tra cuochi”, quando mi ha detto “Dai cuciniamo qualcosa insieme” per me è stato un onore e un grandissimo piacere, mi è un po’ salita l’ansia in verità. È finita con una spaghettata alle 2 di notte. Whoopi Goldberg, sempre in estate sul set ambientato nella mia città per il film “Leopardi & co.”, è stata molto carina e simpatica, un po’ come si vede nei film, era a fine giornata quindi un po’ provata ma è stata molto gentile, ci siamo fatti le foto e ci ha lasciato un bel disegno autografato, oltre a dire che si è trovata molto bene da noi».