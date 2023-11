Sabato 3 dicembre si terrà a Macerata il congresso provinciale di Fratelli d’Italia. «Un momento di confronto e di crescita per tutti i circoli territoriali che sin dalla fondazione del partito contribuiscono in modo significativo al successo dello stesso, portandolo a governare in Provincia, in Regione e nella Nazione, oltre che in tanti comuni tra cui i due più popolosi del maceratese, Macerata e Civitanova – si legge in una nota del partito – . Luogo del congresso sarà la Domus San Giuliano, dove dalle 9,30 si ritroveranno gli oltre 1.500 iscritti al partito di Giorgia Meloni al fine di eleggere il nuovo presidente provinciale e i membri del direttivo che andranno a sommarsi a coloro che già oggi ne fanno parte di diritto. Fino all’ora di pranzo gli iscritti potranno registrarsi per intervenire e dare la loro visione sull’operato di Fratelli d’Italia, dalle 14,30 invece si procederà alla votazione». «Dare una struttura solida al partito è una necessità per prepararsi adeguatamente alle sfide del futuro, prime tra tutte le Europee e le Amministrative della prossima primavera – afferma il presidente provinciale uscente, Massimo Belvederesi – I 26 circoli cittadini saranno tutti chiamati a portare la loro esperienza e competenza a supporto di Fratelli d’Italia, dando voce a tutte le esigenze territoriali».