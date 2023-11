Lo Sferisterio torna a illuminarsi questa volta di bianco in occasione di “Illumina novembre”, la campagna di sensibilizzazione per la lotta contro il cancro al polmone

L’Amministrazione comunale, infatti, ha concesso il patrocinio all’organizzazione di volontariato Alcase Italia – per la lotta contro il cancro del polmone e ha aderito alla campagna di sensibilizzazione denominata “Illumina novembre – anno 2023”, illuminando il 18 novembre lo Sferisterio, il monumento più rappresentativo di Macerata, utilizzando il colore bianco.

«Anche quest’anno il Comune di Macerata ha aderito all’iniziativa perché condivide pienamente il suo obiettivo – interviene il vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro – ovvero far conoscere alla cittadinanza l’iniziativa e dare un segnale positivo offrendo informazioni in merito al cancro al polmone in maniera ottimista perché negli ultimi anni, grazie all’introduzione di nuovi farmaci si sono aperti promettenti scenari di cura e di stabilizzazione della malattia».